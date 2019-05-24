Состоятельные инвесторы вместе с массовым сегментом ищут достойную альтернативу банковским вкладам, ставки по которым остаются низкими. Такую альтернативу им можно оценить совместно с управляющими компаниями. Мы отмечаем существенный рост интереса к доверительному управлению.

В прошлом году большинство управляющих компаний показали неплохой результат по притокам новых средств — инвестиционные продукты продолжают постепенно отвоевывать нишу у банковских депозитов благодаря более высоким доходностям.

УК «Альфа-Капитал» воспринимает этот успех как задел на будущее. Компания увеличила активы под управлением на 44%, в этом году она намерена прибавить к этой сумме еще 25–30%. Кроме того, «Альфа-Капитал» заняла второе место на рынке ПИФов по объему привлеченных средств. Эти успехи вдохновляют команду УК на реализацию амбициозного плана — компания намерена в ближайшие годы потягаться с банками из Топ-10 за средства физлиц.

Несмотря на то что пока суммы физлиц на депозитах в разы превышают суммы на брокерских счетах, план ведущей УК вполне реализуем. Чтобы воплотить его в жизнь, «Альфа-Капитал» намерена придерживаться трех основных принципов ведения бизнеса: во-первых, это четкая, понятная стратегия, которая подразумевает фокус на работу с активами физических лиц, во-вторых — готовность команды профессионалов к постоянным инновациям, в-третьих — правильная организация процессов: здесь играют роль удобство, скорость, простота и технологичность.

Большой интерес

Интерес инвесторов к инструментам, альтернативным банковским вкладам, растет по нескольким причинам. Важную роль сыграли общеэкономические факторы. Прежде всего это колоссальный отложенный спрос на инвестиционные продукты управляющих компаний, который сложился в России под влиянием снижения ставок по депозитам.

Во вкладах, в том числе валютных, население держит свыше 28 трлн рублей, тогда как в продукты УК население вложило чуть более 1 трлн рублей. Началось постепенное перераспределение этой денежной массы, ведь сама по себе ситуация, когда несоразмерно высокая доля частных сбережений сосредоточена в банковском секторе, не характерна для стран с развитой экономикой. Например, в Европе и США ведущие управляющие компании на равных конкурируют за сбережения населения с крупнейшими национальными и глобальными банками, более того — зачастую опережают их по объемам привлечения средств граждан. Россия ожидаемо идет по пути нивелирования данного дисбаланса.

У управляющих компаний есть амбиции стать крупнее банков по активам физлиц, что соответствовало бы мировой практике. Специалисты «Альфа-Капитал» cчитают, что объем чистого привлечения средств в 2018 году около 80 млрд рублей сопоставим с банковскими показателями.

Новая реальность

Переток средств инвесторов из банков в УК среди клиентов сегмента премиум идет быстрее, чем среди массовых инвесторов. В прошлом году объем российского рынка доверительного управления вырос почти в полтора раза и достиг 522 млрд рублей.

Число состоятельных граждан, которые предпочли доверить средства профессиональным управляющим, перевалило за 80 тыс. Средний счет таких инвесторов составил от 10 млн до 100 млн рублей.

При этом запросы клиентов постоянно меняются. Например, состоятельные инвесторы хотят иметь возможность получать многие сервисы не только напрямую, но и удаленно. В прошлом году объем средств, привлеченных онлайн, вырос в шесть раз, до 4 млрд рублей!

Состоятельные инвесторы, как правило, предпочитают консервативный подход в инвестициях, выбирая, например, вложения в облигации. Но даже в рамках такого консервативного подхода намечаются новые тенденции. Например, в прошлом году управляющие компании активно развивали так же услуги по управлению индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Напомним, ИИС — это льготный счет, созданный государством для привлечения граждан на фондовый рынок. Он позволяет получить единоразовый налоговый вычет в размере 13% с суммы не более 400 тыс. рублей или освобождение от налога всего инвестдохода по ценным бумагам.

Персонификация

Требования состоятельных клиентов растут не только с точки зрения формата сервисов. Инвесторы требуют создать, помимо традиционных, непривычные для нашего рынка новые продукты под определенные задачи.

Так, в прошлом году появился перспективный продукт в управляющих компаниях под названием «персональный фонд». И интерес к таким программам неуклонно растет.

Причины популярности нового фонда просты. Для состоятельных граждан иностранные юрисдикции долгое время ассоциировались с теми самыми тихими гаванями, где они могли защитить свои капиталы от притязаний российского регулятора. Однако последние годы отработанный механизм дает сбой. Все чаще зарубежные проверяющие интересуются пошаговой историей происхождения средств, все труднее поддерживать режим конфиденциальности, все прозрачнее налоговые границы между странами. В этих условиях на помощь пришли отечественные управляющие и предложили персональный ПИФ.

С юридической точки зрения персональный фонд представляет собой закрытый паевой инвестиционный фонд. Благодаря законодательным новациям этот инструмент стал интересен физическим лицам с капиталом примерно от 300 млн рублей. Особенно интересны такие фонды могут быть тем частым инвесторам, которые желают создать долгосрочный семейный траст или же являются собственниками недвижимости с постоянным арендным доходом.

Существует два типа персональных фондов. Первый ориентирован на финансовые активы в рублях или валюте — облигации и евробонды и т. д. Второй тип — комбинированный. В данном случае, помимо финансовых инструментов, объектами могут служить недвижимость и другое имущество в России и за рубежом. Цель создания персонального фонда — защитить активы от санкций и любых других недружественных действий, а также избежать возможного конфликта интересов.

Не менее важен предусмотренный законом комфортный налоговый режим. Налогом на прибыль не облагаются любые доходы, которые остаются в фонде: дивиденды и проценты, арендные платежи, средства от продажи недвижимости, ценных бумаг и другого имущества. То же самое касается и косвенных доходов, в том числе возникающих из-за курсовых разниц и переоценки вложений в валюте до момента выхода из фонда. То есть налог на доход рассчитывается только при погашении или продаже паев, а также если инвестор получает от фонда промежуточные выплаты. Управляющая компания обеспечивает его тонкую настройку.

Это лишь один пример интересных практик управляющих компаний. УК постоянно разрабатывают новые интересные решения для крупного капитала и подогревают их растущий интерес к финансовым новинкам.

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