С каждым годом набережная Оби в Новосибирске становится все более комфортным и привлекательным местом для досуга. Отсюда легко добраться в любую точку города, а наличие парковой зоны и видовых характеристик выделяют ее среди других районов Новосибирска. В эти условия идеально вписывается новый проект компании «Сибмонтажспецстрой» — ЖК «Михайловский»: дом элит-класса с аристократичным характером и стильным наполнением.

Михайловская набережная постепенно становится визитной карточкой Новосибирска — после масштабной реконструкции здесь приятно проводить время, неспешно гулять, созерцать водную гладь Оби и зеленый парковый пейзаж. Вблизи такого места, несомненно, так же комфортно жить, возвращаться после рабочего дня в свой уютный дом.

Именно таким гармоничным продолжением Михайловской набережной и парка «Городское начало» станет новый объект группы компаний «Сибмонтажспецстрой» (ГК СМСС) — ЖК «Михайловский». Его строительство ведется на улице Добролюбова, в непосредственной близости от гостиницы River Park. Как отмечает генеральный директор компании СМСС Анатолий Павлов, жилой комплекс элит-класса будет выдержан в европейском стиле.

«ЖК «Михайловский» — необычный дом с панорамными видами на Обь, состоящий из пяти секций, этажностью 8 и 11 этажей с встроенными помещениями общественного назначения. Комплекс будет построен по кирпично-монолитной технологии, в качестве облицовки фасада будет использован натуральный камень со вставками из декоративных композитных панелей. Окна и витражи запроектированы с применением современной системы с алюминиевым профилем. Весь дом будет декорирован подсветкой. Помимо этого, проектом предусмотрено панорамное остекление, которое позволит наслаждаться играющими бликами солнца на рассвете и закате», — рассказывает Анатолий Павлов.

В комплексе будет 186 квартир от 30 до 157 кв. метров, каждая, начиная со второго этажа, оснащена лоджиями или балконами площадью до 29 кв. метров. Авторская архитектура проекта позволит воплотить все задумки будущих жильцов: оборудовать кабинет, организовать мягкий уголок или собрать оранжерею из любимых цветов. «Во всех лоджиях и балконах использовано французское остекление в пол, что выделяется на фоне остальных конструкций и говорит о статусе владельца квартиры, его отменном вкусе. Также это обеспечит максимально естественное освещение внутренних помещений. Продуманное жилое пространство и гибкие возможности зонирования обеспечат максимальный комфорт и уют проживания в «Михайловском», — подчеркивают в компании.

При строительстве применены только натуральные и энергоэффективные материалы. Также проект предусматривает современное технологическое наполнение, в том числе центральную систему кондиционирования.

Высота потолков соответствует статусному жилью: она варьируется от 3,3 до 3,6 метра и придает ощущение воздушности. Так, в подобной гостиной можно установить массивный диван без опасения, что его габариты визуально сделают пространство теснее. Паркинг в ЖК расположится в подземном этаже и будет рассчитан, согласно проектной декларации, на 295 машино-мест.

Аристократический облик дома дополняет изысканный декор главного холла, располагающегося в третьей секции комплекса. Он выполнен по индивидуальному дизайнерскому проекту.

В его основу легли бежевый и темно-шоколадный цветовые оттенки — истинное удовольствие для эстетов. Входная группа включает огромный холл с зоной ожидания, лобби с витражными окнами, ресепшен, а также специально оборудованную сигарную комнату для курения. Помимо главного холла, в каждой секции на первых этажах запроектированы вестибюли с мягкой зоной, стены, пол и коридоры в них облицованы натуральным камнем.

Учитывая расположение и концепт ЖК «Михайловский», интерес покупателей к нему, по словам Анатолия Павлова, уже сейчас довольно высокий. Отметим, что рядом с «Михайловским» СМСС ведет еще две масштабные стройки — комплекс апартаментов ApartRiver и ЖК «Гранит».

Жизнь в «Михайловском» позволяет ценить время: до площади Ленина, метро «Речной вокзал», ТЦ «Река» и театра «Старый дом» будущие жильцы смогут добраться за несколько минут, также недалеко от комплекса расположены кафе, рестораны, спа-центры. В условиях ритма современной жизни такое преимущество при выборе жилья — весомый аргумент.

Расслабиться и провести время с семьей можно в уютном внутреннем дворе с ландшафтным дизайном. Для комфортного досуга здесь предусмотрена детская площадка с песочной станцией, садово-парковые композиции, навесы с качелями. Также можно пойти на набережную и заняться активным отдыхом: бег, ролики, велосипед, коньки. Благодаря сквозному проходу в третьей блок-секции из двора дома можно за минуту оказаться на набережной, чтобы полюбоваться изумительным видом на реку или оперативно добраться до транспортной развязки «Речной вокзал», ведущей во все направления города.

Сдача ЖК «Михайловский» запланирована на IV квартал 2021 года. Отметим, что ГК СМСС является одним из крупнейших застройщиков на новосибирском рынке. В портфеле компании — более 60 сданных объектов, в числе которых Технопарк новосибирского Академгородка, ЖК Montblanc, «Парк Резиденс», торгово-офисный центр «Версаль», бизнес-центр «Якутия». Проекты ГК СМСС неоднократно входили в рейтинги лучших новостроек Новосибирска по версии «КС».

ЖК «Михайловский», www.ac-mikhaylovskiy.ru

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