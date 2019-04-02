Об этом сообщили 1 апреля в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления. Уголовное дело квалифицировали по ч. 3 ст. 263 УК РФ, то есть нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.



В СКР отмечают, что расследование уголовного дела будет проводиться в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ и нормами международного права.

По данным следствия, 31 марта в Германии при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах потерпел крушение частный самолет Epic-LT. По предварительным данным, в нём находилась Наталия Филева — акционер сибирской авиакомпании S7, её отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.

Информация о гибели акционера сибирской авиакомпании S7 появилась 1 апреля. Наталия Филева уроженка Новосибирска, ей было 55 лет. С 2009 по 2017 годы занимала пост председателя совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». Кроме того, являлась членом совета директором ПАО «Авиакомпания «Сибирь». В 2018 году Наталия Филева, по версии журнала Forbes, была четвертой в рейтинге самых богатых женщин России. Её состояние оценивалось в $600 млн. Ей и её мужу Владимиру Филеву принадлежало по 17,77% акций «Группы компании S7».

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