В Новосибирске услугами общественного транспорта пользуются около 43% граждан. О том, что нужно сделать, чтобы город перестал стоять в бесконечных пробках, и чтобы жители были довольны организацией общественных перевозок — в интервью руководителя фракции ЛДПР в Совете депутатов Новосибирска ЕВГЕНИЯ ЛЕБЕДЕВА.

— Евгений Владимирович, как вы оцениваете развитие общественного транспорта в Новосибирске?

— Новосибирск, как и любой другой большой город, располагает весьма внушительной муниципальной сетью общественного транспорта. Это более 3 тыс. километров дорог, по которым движутся автобусы, троллейбусы и трамваи. И каждый день в них едет почти миллион пассажиров. Добавьте сюда около 700 тыс. автомобилей, зарегистрированных в Новосибирске, и можно будет составить впечатление об общей картине нашего транспортного и пассажирского потоков.

При этом качество работы общественного транспорта не всегда удовлетворительное. Любой горожанин назовет вам эти недостатки. Это и перебои в движении, особенно нерегулярно ходит транспорт в вечернее время, это и постоянные пробки, и загруженность. И что актуально для наших сибирских зим — холод в салонах. Кроме того, не секрет, что износ подвижного состава оценивается в 80–90%, а средств на улучшение ситуации не хватает. То есть сфера перевозок у нас, мягко говоря, в плачевном состоянии. А ведь услугами общественного транспорта пользуются прежде всего пожилые и малообеспеченные горожане, которые не имеют возможности купить автомобиль.

— При этом строительство метрополитена в заморозке…

— Вы правы. А ведь метро для нашего города — это каркас развития системы общественного транспорта. У нас третий по населению город страны, а метро недостаточно развито. У нас станций меньше, чем, например, в Нижнем Новгороде. Естественно, без полноценного метрополитена в городе всегда будут дорожные пробки. Последней станцией, которую в Новосибирске сдали, стала «Золотая Нива», а с тех пор уже годы прошли. Да, сейчас в рамках предстоящего молодежного чемпионата мира по хоккею вернулись к планам строительства станции «Спортивная». Но это — федеральный проект, связанный с чемпионатом. А нам нужно срочно продлевать Дзержинскую линию, район крайне нуждается в метро на Гусинобродском шоссе. На левом берегу та же ситуация — требует продолжения Ленинская ветка в сторону площади Станиславского. Да, это связано с серьезными финансовыми затратами, но без этого транспортная система остановится в развитии, ведь численность населения увеличивается.

— Строительство метро — это долгосрочная перспектива. Что можно сделать уже сейчас?

— Необходимо более активное внедрение выделенных полос для автобусов и троллейбусов. В этом году планируется ввести девять таких полос, но этого крайне мало. Кроме того, не хватает разумного подхода в регулировании системы работы общественного транспорта. Нужно провести исследования, обнаружить лакуны в системе и ввести дополнительные ветки маршрутов, при этом найти дублирующие маршруты и их ликвидировать. Естественно, необходима компьютеризованная диспетчерская система, отслеживающая четкость и своевременность движения общественного транспорта. Пора мыслить стратегически. Эксперимент со льготной пересадкой с троллейбуса на метро оказался удачным, но этого явно недостаточно: подобную практику необходимо внедрить на всем муниципальном транспорте и распространить на коммерческий. Я считаю, что в идеале нам нужна система, подобная той, что существует в городах Европы. Речь идет об универсальной карте оплаты, которая действовала бы на всех видах транспорта. И последний, но важный аспект — безопасность и комфорт. Я уже сказал об износе подвижного состава. Этому нужно уделить пристальное внимание. Необходимо обновлять муниципальный транспорт путем участия в федеральных программах поддержки производителей наземного электротранспорта. Также многие проблемы можно решить, дополнительно привлекая внебюджетные средства в рамках государственно-частного партнерства. Заинтересовать бизнес можно, было бы желание.

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