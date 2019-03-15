Траты гостей и жителей Красноярска во время Универсиады значительно выросли

Сбербанк выяснил, что чек затрат гостей и жителей Красноярска во время Универсиады-2019 в отелях, а также в фастфудах, барах и ресторанах увеличился в среднем на 20 %.

Как рассказали в пресс-службе банка, Сбербанк и «Платформа ОФД» проанализировали, как изменилось потребительское поведение в заведениях общественного питания и гостиничного сектора во время Универсиады в Красноярске.

Объектом исследования стали изменения показателей продаж, по данным кассовых чеков, в период проведения спортивного мероприятия, со 2 по 12 марта 2019, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Так, средний чек затрат в отелях составил 5750–5800 рублей. Это на 51% выше аналогичного показателя за тот же период в прошлом году. Чаще всего для проживания гости города выбирали 2-местные номера и дома апартаментного типа. На увеличении среднего чека сказалось то, что проживающие активно пользовались дополнительными услугами отелей — SPA, массаж, баня и др. Выручка этого сегмента оказалась выше на 30%.

А вот в ресторанах и барах средний чек составил 1370–1400 рублей. По сравнению с прошлым годом он вырос на 4%. Чаще всего гости заказывали салаты, кофейные и алкогольные напитки, а аткже горячие мясные блюда. Рестораны и бары заработали больше, чем в прошлом году на 12%.

Например, в кафе и столовых средний чек варьировался от 850 до 870 рублей. Его рост составил 5,5%. Среди популярных заказов были соки, пиво и мясные закуски. Выручка сегмента оказалась выше, чем за тот же период прошлого года, на 1%.

К слову, примерно такой же средний чек был и в точках быстрого питания, 820–840 рублей. Это выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, на 15%. В лидерах заказов — кофе и чай, соки, легкая выпечка. Фастфуды увеличили свою выручку на треть.

Напомним, Сбербанк был официальным спонсором зимней Универсиады- 2019. Специально для студенческих игр в Красноярске банк обеспечил развитую банковскую инфраструктуру. В том числе в деревне Универсиады был открыт отдельный офис банка, в точках продаж были установлены терминалы эквайринга, работали 14 отделений банка с англоязычными сотрудниками и навигацией, а на спортивных объектах функционировали современные банкоматы.

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