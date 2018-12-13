В кресло прокурора Алтайского края может сесть Александр Руднев

В заксобрание Алтайского края поступило представление генерального прокурора РФ Юрия Чайки о согласовании кандидатуры Александра Руднева на должность прокурора региона.

По информации, размещенной на официальном сайте Алтайского краевого Законодательного Собрания, 13 декабря в ведомство поступил документ, в котором генпрокурор РФ Юрий Чайка просит депутатов рассмотреть вопрос о согласовании кандидата Александра Руднева на должность прокурора региона.

Процедура согласования кандидата на данный пост достаточно трудоемка. Согласно закону, представление генерального прокурора России по кандидатуре для назначения на пост прокурора края согласовывается с Алтайским краевым заксобранием и Губернатором региона.

Стоит отметить, что документ рассматривает краевой парламент на ближайшей сессии, но не позднее 30 дней со дня его поступления в Законодательное Собрание.

А предварительно, представление проходит через комитет АКЗС по правовой политике, который готовит соответствующий проект постановления и вносит его на рассмотрение краевого Законодательного Собрания.

Александр Руднев служит в органах прокуратуры с 1996 года. Прошел путь от помощника Алтайского межрайонного природоохранного прокурора до первого заместителя прокурора Волгоградской области. С 1997 по 1999 — работал заместителем прокурора Алтайского района Алтайского края, а с 1999 по 2000 — прокурором Быстроистокского района. С 2000 по 2007 годы трудился прокурором Павловского района края, после стал начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Алтая. В должности первого заместителя прокурора Волгоградской области находится с августа 2010 года.

Напомним, Яков Хорошев, предшественник Александра Руднева, занимавший пост прокурора Алтайского края с января 2009 года, на данный момент может занять аналогичную должность, но в Новосибирской области. Его кандидатуру уже утвердили депутаты заксобрания региона.

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