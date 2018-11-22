Депутаты утвердили кандидатуру Якова Хорошева на пост прокурора Новосибирской области

Кандидатуру Якова Хорошева на должность прокурора Новосибирской области утвердили на 35-й сессии Законодательного собрания 22 ноября. Депутаты проголосовали за него единогласно.

Первым вопросом в повестке очередной сессии Законодательного собрания стояло рассмотрение претендента на пост прокурора Новосибирской области. Заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский внёс кандидатуру Якова Хорошева, ранее одобренную конкурсной комиссией заксобрания.

Кандидатура Якова Хорошева не вызвала вопросов у депутатов. Как отметил Владимир Малиновский, он зарекомендовал себя как квалифицированный руководитель и способен организовать деятельность областной прокуратуры.

В итоге, Якова Хорошева депутаты единогласно утвердили на должность прокурора Новосибирской области.

Напомним, что Яков Хорошев с января 2009 года возглавлял прокуратуру Алтайского края. Там в его подчинении было порядка 870 служащих. Он прошёл путь от старшего следователя Бурятской транспортной прокуратуры до заместителя прокурора Бурятии. Имеет звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «Ветеран прокуратуры».

Его предшественник Владимир Фалилеев был освобождён от занимаемой должности. Приказ об его отставке в начале ноября текущего года подписал президент РФ Владимир Путин.

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