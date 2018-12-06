На прошедшей 5 декабря 30-й сессии Cовета депутатов Новосибирска бюджет города был одобрен в первом чтении. Важной его особенностью стало то, что он принимался в кардинально других условиях взаимоотношений мэрии Новосибирска и правительства Новосибирской области. Мэр города Анатолий Локоть поддержал инициативу губернатора региона Андрея Травникова о выделении муниципалитету 10% от объемов налогообложения по упрощенной схеме.

5 декабря на сессии Совета депутатов начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков представил бюджет Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020–2021 года. Проект был принят в первом чтении. В ходе сессии Совета депутатов Анатолий Локоть рассказал и об особенностях принятого бюджета 2019 года. «Особенность этого бюджета заключается в том, что он принимается в кардинально иных условиях взаимоотношений этажей власти — межбюджетных отношений субъекта и муниципалитета. Я говорю об инициативе, с которой выступил губернатор Новосибирской области 3 декабря, о выделении муниципалитету 10% от налогообложения по упрощенной схеме. (Андрей Травников предложил оставлять в муниципалитетах 10% налогов, которые поступают по упрощенной схеме, а не передавать весь объем в область. — «КС»). Это важный шаг. Это результат множества совещаний, длительной работы, и вот этот шаг, конечно, мы приветствуем. Я поддержал эту инициативу, с которой выступил Андрей Александрович Травников». В результате исполнения этой инициативы у Новосибирска появятся дополнительные средства на индексацию повышения зарплат работникам бюджетной сферы.

Также Анатолий Локоть пообещал внести все поправки, которые предложили депутаты Новосибирска. «Ряд интересных предложений прозвучал со стороны депутатов, в частности, о выделении дополнительных средств на строительство конечных остановочных пунктов общественного транспорта, на приобретение уборочной техники, увеличении тех средств, которые парламентарии могут направлять на выполнение наказов избирателей. Мы стараемся находить решения при совместной работе», — заявил Анатолий Локоть.

Все эти предложения внес председатель комиссии по городскому хозяйству городского Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин. На создание конечных остановочных пунктов в спальных районах Анатолий Локоть обещал выделять по 10 миллионов рублей ежегодно в течение трех лет.

«Мы действительно рассмотрели предложения комиссии и планируем выделять 10 млн рублей на конечные остановочные пункты. Обращаем ваше внимание, что мы до сих пор не выделяли бюджетных средств на эти нужды и полагали, что конечные пункты мы будем делать за счет инвестиций. Но у нас есть конечные пункты, которые не интересны предпринимателям по разным причинам, поэтому без бюджетных вливаний здесь не обойтись. Первый шаг — выделение 10 млн рублей. Далее в течение трех лет мы потратим 30 миллионов рублей и поправим ситуацию, которая сегодня заслуженно критикуется новосибирцами», — заявил Анатолий Локоть на сессии городского Совета.

Также Игорь Кудин предложил обратить внимание на недостаточное количество техники для уборки тротуаров от снега. Этот вопрос не раз поднимался на комиссиях по городскому хозяйству этой осенью. Отмечая особые погодные условия, с которыми столкнулся Новосибирск (и прежде всего дорожные службы), мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что спрогнозировать, какой будет уровень осадков, на три года вперед невозможно. «В этом году весь ноябрь шел снег, в отличие от прошлого года, и вот эта ситуация выявила слабое место — недостаточное количество уборочной техники малого формата. В прошлом году мы закупили 49 единиц техники, но она прежде всего рассчитана на уборку проезжей части», — пояснил мэр города. Сумму в 10 млн рублей он обосновал тем, что нужно минимум по одной единице техники на каждый район Новосибирска. «Мы откликаемся, и ко второму чтению эти деньги будут заложены», — заверил мэр города.

Также парламентарии выразили традиционную обеспокоенность исполнением наказов избирателей. Речь прежде всего о дополнительном финансировании в размере 40 млн рублей для исполнения 56 наказов избирателей, которые касаются горзеленхоза и горсвета. Анатолий Локоть также пообещал увеличить эту статью расходов.

«Мы откликаемся на просьбу увеличить долю финансирования, чтобы реализовать те наказы, которые поступили депутатам», — пояснил Локоть.

Стоит отметить, что бюджет Новосибирска остается дефицитным: доходная часть не больше расходной. На 2019 год запланированы доходы в размере 42 960,7 млн рублей против расходов на 44 947,9 млн рублей. При этом бюджет остается социально ориентированным, сохраняются все меры поддержки населения, которые были раньше.

На сферу образования в бюджете запланировано 25 263,8 млн рублей, это 56,2% от всего бюджета. На физическую культуру и спорт — 1949,6 млн рублей, на социальную политику — 3277,8 млн рублей.

Однако, по расчетам департамента финансов мэрии Новосибирска, дефицит бюджета в ближайшие три года будет уменьшаться. В 2019 году планируется дефицит в размере 1987,2 млн рублей, в 2020-м — 900 млн рублей, в 2021-м — 800 млн рублей.

В то же время доходная часть бюджета сформирована с учетом изменений в налоговом законодательстве. Основными приоритетами при исполнении доходной части бюджета города, по информации, предоставленной мэрией, является организация взаимодействия с налоговыми органами и главными администраторами доходов бюджета города с целью повышения собираемости налогов и снижения уровня недоимки. Также обеспечение дополнительных поступлений за счет средств, полученных от использования муниципального имущества и городских земель.

В результате более чем часового обсуждения бюджет был принят практически единогласно. Анатолий Локоть прокомментировал это, отметив, что принятие бюджета города — всегда долгий, сложный процесс, который требует усердной работы.

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