В Красноярском крае впервые внесли проект бюджета на 2023-2025 годы на уровне триллиона рублей

Правительство Красноярского края внесло проект закона о региональном бюджете в местный парламент. Впервые стартовые параметры бюджета сформированы на уровне более одного триллиона рублей на три года. Дефицит бюджета составит 34 млрд рублей.

В 2023 году доходы Красноярского края запланированы в размере 340,4 млрд рублей, расходы – 374,4 млрд рублей, дефицит – 34 млрд рублей. Основными доходными источниками являются налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы. В грядущий бюджетный цикл предусмотрен умеренный рост налоговых и неналоговых доходов. Из федерального центра предусмотрено выделение 37 млрд рублей в 2023 году.

Проект бюджета предполагает влияние внепрогнозных изменений. Для этого подготовлена финансовая и нормативно-правовая база, резервный фонд увеличен до 3,5 млрд рублей.

На социальную сферу в 2023 году предполагается выделить порядка 60 млрд рублей. Часть средств пойдет на мероприятия по оказанию помощи семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам. Фонд заработной платы бюджетных работников увеличится и составит 17,4 млрд рублей.

Более 120 млрд рублей в 2023 году направят на развитие муниципалитетов. Средства пойдут на реализацию проектов в сфере ЖКХ, дорожную инфраструктуру, жилищное строительство, формирование комфортной среды и другие направления.

В бюджет заложены средства на разработку проектно-сметной документации и строительство 180 объектов. Финансирование пойдет на социально значимые объекты как строительство школ, спортивных сооружений, модернизацию здравоохранения.

На комплексное развитие края в 2023 году направлено 64 млрд рублей. Расходы затронут как капитальный ремонт и обновление материально-технической базы организаций, так и строительство метро, перрона Красноярского аэропорта, Высокогорский моста через Енисей.

Проект бюджета не окончательный и предполагает внесение изменений после первых слушаний в Законодательном собрании края.

Ранее 11 октября на заседании правительства Красноярского края министр экономики и регионального развития края Анна Гарнец представила прогноз социально—экономического развития Красноярского края до 2025 года, который стал базой для создания проекта бюджета. Параметры прогноза утвердили в качестве основы краевого бюджета на ближайшие 3 года. В этом году к сценарию развития добавилась необходимость стабилизации социального и экономической сфер в связи с введенными санкциями. По оценкам профильного министерства, ситуация в регионе оценивается как устойчивая. В прогноз заложен рост промышленности на 5,1% в течение бюджетного цикла. В сельском хозяйстве — на 5,7%.

Реализация инвестиционных проектов увеличит прирост на 11,8%, что повлечёт повышение спроса на строительство.

Напомним, что 12 октября правительство Красноярского края выделило около 1 млрд рублей на выплаты мобилизованным гражданам.