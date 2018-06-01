Василий Пронькин будет работать в ГК «Горкунов»

Бывший министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин с 1 июня приступил к работе на одной из руководящих должностей группы компаний «Горкунов».

Василий Пронькин приступил к работе с 1 июня текущего года. «Я буду работать в компании группе компаний «Горкунов», специализирующейся на производстве овощных культур закрытого грунта. Документы сейчас оформляются», – сообщил Василий Пронькин корреспонденту «КС». О государственной службе экс-министр больше не думает. «Я отработал на государственной службе 25 лет и закрываю для себя эту тему», – твердо заявил Василий Пронькин. Свой уход из регионального правительства он называет правильным решением.

В группу компаний «Горкунов» Бориса Горкунова, занимающуюся развитием тепличных комплексов для производства овощных культур входят тепличные комбинаты Новосибирска, Толмачево, Ярославля. ГК «Горкунов» является компанией года по версии «КС» в 2016 году. В настоящее время комбинаты круглогодично поставляют на рынки Центрального, Уральского и Сибирского Федеральных округов России порядка 21 тонн продукции (огурцы, томаты, салат, зелень) в год, говорится на сайте ГК.

Напомним, что Василий Пронькин покинул пост министра сельского хозяйства Новосибирской области 4 апреля. В декабре 2017 года врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников разорвал трудовые отношения с заместителем губернатора Новосибирской области Александром Титковым и министром строительства НСО Сергеем Боярским. 14 марта пост министра ЖКХ региона покинул Евгений Ким.

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