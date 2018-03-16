Мэрия Красноярска разорвала многомиллионный контакт с компанией «Сибиряк» на капремонт Коммунального моста. Причиной называется расхождение между проектом реконструкции и фактическим состоянием объекта. Эксперты обращают внимание, что повторное привлечение федеральных средств на этот проект может быть затруднено.

Администрация Красноярска расторгает контракт по капитальному ремонту Коммунального моста с крупнейшей в городе строительной компанией «Сибиряк». Согласно заявлению, распространенному пресс-службой мэрии, такое решение было принято сторонами обоюдно по итогам переговоров.

Стоимость контракта составляла 385 млн рублей. На 2017 год было заложено 153,4 млн рублей. В рамках этого этапа было обновлено полотно над Абаканской протокой между Предмостной площадью и островом Отдыха. Стоимость работ на 2018 год оценивалась в 232,1 млн рублей и предполагала восстановление моста со стороны левого берега.

Как пояснил глава Красноярска Сергей Еремин, после проведения первого этапа работ выяснилось, что проект реконструкции, подготовленный ФАУ «РОСДОРНИИ», оказался «недостаточно глубоким». Он исходил из параметров, актуальных при постройке моста, но не учитывающих 60-летнюю историю его существования.

«С таким подходом начинать ремонт основного русла нет никакой возможности с точки зрения технического, технологического, да и юридического исполнения контракта», — заключил градоначальник.

Мэр добавил, что в нынешнем году работ по капремонту объекта проводиться не будет. Созданию нового проекта реконструкции будет предшествовать большая диагностическая работа. Еремин уверен, что отложение сроков ремонта не создаст дополнительных угроз, поскольку мост находится в пригодном для эксплуатации состоянии. Мэрия имеет претензии и к работам, которые «Сибиряк» провел на мосту в прошлом году. Некоторые участки не были приняты по итогам лабораторного контроля и, соответственно, не были оплачены. Всего подрядчик получил 108 млн рублей — это около 2/3 от заложенной суммы. При этом, по словам Еремина, мэрия не планирует обращаться в контролирующие инстанции из-за вскрытых некачественных работ, поскольку считает отсутствие оплаты за них достаточной мерой.

В отделе маркетинга «Сибиряка» не смогли дать комментарии о позиции компании в этом вопросе, а телефон приемной не отвечал. Депутат городского Совета Красноярска Константин Сенченко считает, что в случае серьезных претензий от специалистов остановка ремонтных работ является оправданной, однако несет определенные риски.

«У меня нет однозначного отношения к этой ситуации. Конечно, я не являюсь специалистом по таким конструкциям, и если эксперты выявили серьезные расхождения между фактом и проектной документацией, то к ним необходимо прислушиваться. В то же время возникает ряд вопросов. Например, на ремонт объекта были выделены федеральные средства, город не потратил ничего. Это очень хорошо для местного бюджета в нынешних экономических обстоятельствах. Сейчас же нет уверенности, что мы сможем получить деньги из того же источника на новые работы. Еще вопрос касается гарантийных обязательств — если контракт с подрядчиком разорван, то кто несет гарантию по выполненным работам? Было бы интересно получить ответы по этим пунктам, однако обсуждение этих вопросов в горсовете пока не планируется», — пояснил муниципальный парламентарий.

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