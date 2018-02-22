Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил обсудить проблемы городов миллионников на форуме мира в Новосибирске. Об этом глава города заявил 22 февраля в рамках традиционного часа прессы, посвящённом подготовке празднования дня города. Форум мира традиционно пройдёт в рамках празднования дня города. Доклад о подготовке празднования сделала руководитель департамента культуры спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова

«Напоминаю, что у нас есть традиционное мероприятие — это форум мира. Мы проводим его в рамках проведения дня города 22 июня. Я предлагаю обсудить на этом форуме не только те инициативы, с которыми мы уже вышли. Проблем гораздо больше. Но я выступил с рядом инициатив по вопросам, касающимся городов-миллионников. Хочется обсудить и поделиться опытом, как они решаются в крупных городах. Это было бы не просто интересно, а крайне важно». – заявил мэр во время пресс-конференции.

Обсудить проблемы городов-миллионников планируется и на форуме мира в рамках празднования дня города. Форум будет проводиться в третий раз. В рамках этого события обсуждаются вопросы мирного существования. Также в рамках форума ожидается проведение дискуссии с городами-побратимами о формировании комфортной городской среды.

«Планируется дискуссия на тему «Формирование комфортной городской среды». Речь пойдет о том, как работают в этом направлении российские города-миллионники, а также друзья-побратимы Новосибирска — это Саппоро и Тэджон», — заявила Анна Терешкова.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.