Глава города Красноярска Владислав Логинов и вице-президент РУСАЛа Елена Безденежных впервые подписали комплексное соглашение о социально-экономическом партнерстве. Речь идет о проектах развития города, которые РУСАЛ будет реализовывать до 2026 года, сообщает пресс-служба компании.

Главная цель инициатив — развитие комфортной городской среды. В их числе продолжение проекта масштабной реконструкции Центрального парка, реставрация объектов Исторического квартала, также компания продолжит программу благоустройства дворовых территорий в Советском районе.

В соглашение вошло продолжение благоустройства сквера им. А.В. Водянникова в Центральном районе, который РУСАЛ создал на месте пустыря в прошлом году. В 2024 году планируется установить скульптуру красноярца, чье имя носит сквер и улица. Помимо этого начинается программа подготовки строительства спортивных площадок на территории школ Советского района, а также продолжается строительство «Центра Спортивных единоборств».

«Это соглашение консолидирует наши созидательные инициативы в Красноярске. Мы уже не раз заключала соглашения с городом, Центральным районом, Красноярским краем, всякий раз в рамках соглашений реализовывались важные проекты развития региональной столицы. Мы будем последовательно стремиться к тому, чтобы Красноярск стал лучшим городом страны», — сказала вице-президент РУСАЛ.

На реализацию всех заявленных проектов компания РУСАЛ планирует потратить более 2,3 миллиарда рублей.

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