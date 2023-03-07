Сибирская генерирующая компания (СГК) в текущем году заключит с подрядчиками контракты на перекладку теплосетей в Новосибирске. Сумма соглашений составит 1,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба СГК.

В марте компания намерена определить подрядчиков для проведения строительно-монтажных работ на первых десяти улицах города. Стоимость работ на первоначальном этапе оценивается в 257 млн рублей.

«Всего в 2023 году на собственных и муниципальных теплосетях СГК заменит и капитально отремонтирует в общей сложности 19 км теплосетей на 30 участках – на общую сумму порядка 4 млрд рублей», – сказано в сообщении пресс-службы.

Ремонт пройдет на улицах Чаплыгина, Богаткова, Троллейной, Кошурникова, Нижегородской, Ленинградской, Высоцкого, Советской, Невельского и Комсомольской. Напомним, что 8 февраля власти Новосибирска заключили концессионное соглашение с СГК на модернизацию теплосетей, в мэрии тогда сообщили, что компания намерена вложить 4,9 млрд рублей.

Ранее мы писали, что Сибирская генерирующая компания и правительство Тувы подписали концессионное соглашение о сотрудничестве во время Красноярского экономического форума (КЭФ-23).