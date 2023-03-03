Правительство Тувы и ООО «Сибирская генерирующая компания» во время Красноярского экономического форума (КЭФ-23) подписали концессионное соглашение о сотрудничестве. Информация об этом появилась на официальном портале республики.

«Документом закрепляется договорённость о совместной реализации госпрограмм по развитию энергетической отрасли в Туве. В рамках соглашения власти региона планируют совместно с СГК работать над обновлением инфраструктуры, наращиванием мощностей Кызылской ТЭЦ (входит в СГК) для своевременного обеспечения теплом новых строящихся микрорайонов, подключения новых потребителей к централизованному теплоснабжению и ликвидации электродефицита при переводе частного сектора на электроотопление», — сказано в сообщении.

Соглашение позволит за счет средств инвестиционной программы компании в размере 1,5 млрд рублей провести модернизацию Кызылской ТЭЦ, тепловых сетей, а также снизить загрязнение города. Кызылская ТЭЦ является основным источником теплоснабжения столицы Тувы и посёлка Каа-Хем.

Ранее мы писали, что Сибирское управление Ростехнадзора выявило 136 нарушений на теплосетях Новосибирска. Причиной внеплановой проверки стали аварии, происшедшие на трубопроводах тепловых сетей 1 РТС и 2 РТС.