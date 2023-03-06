Кто из депутатов Госдумы готовится к сентябрьским выборам, а кому — не до избирательных кампаний: читайте новую недельную сводку «Континента Сибирь» о словах и делах представителей Сибирского федерального округа в нижней палате федерального парламента.
- На минувшей неделе официально пропустили сессии в Думе Александр Ремезков («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», Омская область) и Виктор Зубарев («ЕР», Красноярский край). Три недели отсутствует на пленарных заседаниях Игорь Антропенко («Единая Россия», Новосибирская и Омская области). 83-летний Артур Чилингаров («ЕР», Тыва, Хакасия, Красноярский край) не посещает ГД с начала октября 2022-го. Дмитрий Савельев («ЕР», Новосибирская область) участвует в спецоперации в составе новосибирского батальона «Вега» (не был в ГД с января 2023). Сергей Сокол («ЕР», Хакасия) уехал на СВО в октябре прошлого года, в январе продлил контракт службы в «депутатском» подразделении БАРС «Каскад».
- Секретарь ЦК КПРФ, депутат ГД, партийный технолог Сергей Обухов заявил, что КПРФ рассчитывает победить на губернаторских выборах в Алтайском крае, Омской области и Хакасии. (О Новосибирской области Обухов не упомянул). Парламентарий назвал имена потенциальных кандидатов от коммунистов — одномандатников ГД Андрея Алёхина (Омская область) и Марию Прусакову (Алтайский край).
- «Единая Россия» назначила кураторов на избирательный цикл в Сибири. Хакасию «ЕР» закрепила за избранным от этой территории Сергеем Соколом (эксперты видят в нём соперника коммунисту Валентину Коновалову в губернаторской кампании). Виктор Игнатов (депутат от Новосибирской области) отвечает за Республику Алтай и Алтайский край (запланированы выборы главы региона), Виктор Зубарев — за Красноярский край, от которого депутат избран (здесь пройдут выборы губернатора и депутатов Горсовета Красноярска).
- Виктор Соболев (КПРФ, Омская область) в беседе с NEWS.ru после проникновения диверсантов в села Брянской области заявил, что России нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну.