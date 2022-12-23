Депутат ГД РФ Дмитрий Савельев направится в зону СВО в составе новосибирского батальона «Вега»

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Дмитрий Савельев присоединится к батальону «Вега» и отправится в зону СВО зимой. Эту информацию подтвердил вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и глава батальона Андрей Панфёров.

Источник «Континента Сибирь» рассказал, что депутат Госдумы РФ от Новосибирской области, избранный от Единой России, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев отправляется добровольцем в зону проведения СВО в составе новосибирского батальона «Вега» под командованием вице-спикера Заксобрания Новосибирской области Андрея Панфёрова. Источник уточнил, что отправка в зону проведения специальной военной операции состоится в начале 2023 года.

Андрей Панфёров подтвердил «Континенту Сибирь» информацию о том, что Дмитрий Савельев присоединится к батальону. Он рассказал, что в составе спецподразделения в зону СВО отправятся депутаты Заксобрания Новосибирской области Ярослав Фролов и Сергей Конько, а также заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко. Все депутаты состоят в «Единой России».

Андрей Панфёров уточнил, что точная дата отправки основной части батальона пока неизвестна. На сегодня решается организационный вопрос с поставками снабжения.

Напомним, что ранее Андрей Панфёров дал интервью «Континенту Сибирь» о ходе формирования батальона «Вега».