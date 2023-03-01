«ЕР» определилась с региональными кураторами перед избирательной кампанией 2023. В числе уполномоченных на выборах по Сибири — единороссы Виктор Игнатов и Александр Карелин.

Президиум генсовета «ЕР» утвердил уполномоченных, которые будут координировать работу региональных партийных отделений на выборах 2023 года. По информации пресс-службы «ЕР», Хакасию «Единая Россия» закрепляет за депутатом Госдумы, секретарём хакасского реготделения, членом генсовета партии Сергеем Соколом. Парламентарий осенью прошлого года уехал на спецоперацию, служит в депутатском подразделении БАРС «Каскад», в январе продлил контракт. Политические комментаторы на протяжении нескольких месяцев называют выдвижение ветерана-Сокола на губернаторские выборы более чем ожидаемым. В сентябре заканчивается первый срок избранного в 2018-м коммуниста Валентина Коновалова, кроме того, завершаются полномочия нынешнего созыва депутатов Верховного совета республики.

Член высшего совета «ЕР», сенатор Александр Карелин стал уполномоченным по Новосибирской области (губернаторские выборы) и Бурятии (выборы в парламент республики, Народный Хурал).

В зоне ответственности главы межрегионального координационного совета «ЕР» по Сибирскому федеральному округу, члена президиума генсовета «ЕР», депутата Госдумы Виктора Игнатова — Республика Алтай и Алтайский край (запланированы выборы главы).

В Кузбассе пройдёт губернаторская кампания и выборы в региональный парламент. Координатором «ЕР» поставила сенатора, члена генсовета «ЕР» Алексея Синицына. На Красноярский край (выборы главы региона) — депутата Госдумы Виктора Зубарева. На Омскую область (выборы губернатора, депутатов Горсовета Красноярска) партия назначила сенатора Дмитрия Перминова, на Иркутскую (выборы в Заксобрание) — руководителя Центрального межрегионального координационного совета «ЕР», депутата Госдумы Андрея Парфёнова.