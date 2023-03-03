Новосибирский областной суд отметил своё столетие

В пятницу, 3 марта, Новосибирский областной суд отметил столетие с момента своего образования. Коллектив учреждения и ветеранов суда поздравили первые лица города и региона.

Торжественное мероприятие прошло в Новосибирской государственной филармонии.

Коллектив и ветеранов суда поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона отметил большой вклад учреждения в развитие судебной системы не только области, но и всей России.

«Сегодня областной суд является не только в силу своих полномочий формальным объединителем сил юридического сообщества, но и обладает сильным неформальным авторитетом», — сказал губернатор на торжественном собрании.

С поздравлениями в ходе торжественного мероприятия также выступили председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив и спикер новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев.

За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие судебной системы судьям, в том числе находящимся в почётной отставке, и государственным гражданским служащим Новосибирского областного суда вручили награды Верховного Суда РФ, Совета судей России и Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а также почётные грамоты и благодарственные письма органов законодательной и исполнительной власти города и региона.

«Мы официально закрыли предыдущее столетие и начали создавать новую историю, и только от нес зависит, какой она будет. Каждый из нас вносит значительный вклад в отправление правосудия. Я очень хорошо ощущаю вашу поддержку, и вместе в это непростое время мы ещё многое можем сделать на благо нашей Родины», — обратилась к коллегам председатель Новосибирского областного суда Людмила Симанчева в ходе мероприятия.

В мероприятии приняли участие руководители и судьи Верховного Суда России, кассационных и апелляционного суда, судов общей юрисдикции, судьи и государственные гражданские служащие Новосибирского областного суда, председатели районных судов региона и ветераны судебной системы, а также представители руководства региона и Сибирского федерального округа.

Напомним, что накануне в Новосибирске открылась конференция в честь столетия областного суда.