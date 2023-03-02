В Новосибирске 2 марта начала работу всероссийская научно-практическая конференция «Судебная власть на защите прав и интересов личности, общества, государства». Мероприятие посвящено 100-летнему юбилею Новосибирского областного суда.

Открывая конференцию, председатель Новосибирского областного суда Людмила Симанчева отметила, что «слияние науки и практики позволяет определиться, как будет развиваться и применяться законодательство, что в конечном итоге направлено на защиту законных прав и интересов граждан».

Работа конференции продлится два дня. Праздничное событие уже собрало более 200 участников — это судьи Верховного Суда РФ, руководители судов и судьи, руководители органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, ученые-правоведы ведущих юридических вузов городов Москвы и Санкт-Петербурга и т.д. Организаторами являются Новосибирский областной суд, правительство Новосибирской области и один из крупнейших вузов региона – Сибирский институт управления РАНХиГС.

«Суды являются проводниками установленных норм и правил, и для того чтобы принять верное решение, судья должен обладать высоким уровнем теоретической подготовки. Такие формы взаимодействия судей и ученых способствуют совершенствованию работы судебной системы», — подчеркнула судья Верховного суда РФ, заслуженный юрист России Галина Истомина.

Конференция проходит сразу в двух форматах — очно и посредством использования видеоконцеренц-связи. Научная площадка дала возможность в живой дискуссии обсудить проблемные вопросы современного российского и международного законодательства. Также на четырех научных секциях участники обсудили наиболее актуальные темы для современного судопроизводства.

Напомним, что системе арбитражных судов РФ в 2022 году исполнилось 30 лет. В интервью «Континенту Сибирь» председатель Арбитражного суда Новосибирской области Елена Козлова рассказала о важных особенностях арбитражного судопроизводства.