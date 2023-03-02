В Сибири может быть реализовано более 200 инвестиционных проектов, благодаря которым регионы СФО смогут получить порядка 7 трлн рублей. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко во время выступления на Красноярском экономическом форуме (КЭФ).

«По оценкам Минэкономразвития, в Сибири может быть реализовано более 200 инвестиционных проектов к 2030 году, которые позволят создать свыше 200 тыс. новых рабочих мест и привлечь почти 7 трлн рублей инвестиций. К середине текущего года в правительство должен быть представлен детальный план достижения целевых показателей по каждому промышленном кластеру»,- рассказала вице-премьер.

Также Виктория Абрамченко в ходе своего выступления напомнила, что в январе этого года правительство РФ согласовало новую стратегию развития Сибири, которая предполагает использование кластерного подхода для привлечения частных инвестиций. Утверждённая стратегия включает в себя 8 промышленных кластеров в следующих направлениях: переработка алюминия, лесопереработка, добыча драгоценных металлов, газа, нефти и угля, а также туризма и сельского хозяйства.

«Новые инвестпроекты должны быть связаны с глубокой переработкой сырья и усилением технологического суверенитета. И здесь важно опираться на одну из ключевых точек роста Сибири. Это научно-технологическая и образовательная базы», – добавила Виктория Абрамченко.

В завершении вице-премьера отметила, что регионы Сибири получили право на снижение госдолга в размере уплаченных инвесторами федеральных налогов по 77 новым инвестпроектам. Таким образом суммарный объем инвестиций по этим проектам составил 135 млрд рублей.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что считает новую стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) не актуальной.