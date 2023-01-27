В Правительстве РФ утвердили новую стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО). Теперь с целью привлечения частных инвестиций в экономике регионов будут использовать кластерный подход. Об этом сообщила пресс-служба Правительства России.

В числе кластеров намечены: «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ» и «Уголь».

«На проектную мощность кластеры, как ожидается, выйдут с 2026 года, а их полное развёртывание намечено на 2030–2035 годы», — сказано в сообщении.

Развитие стратегии запланировано в 3 этапа. На первом этапе в период с 2023 по 2025 год намечена реализация тех проектов, которые имеют высокую степень готовности.

На втором этапе (2026–2030 годы) в социально-экономическом развитии СФО должна произойти трансформация. На третьем этапе (2031–2035 годы) ожидается преобразование экономики регионов СФО – выход на более высокий уровень самодостаточности, снижение доли бюджетных инвестиций в инвестиционных проектах.

Согласно заявленным прогнозам, к 2030 году в регионах СФО появится более 500 тыс. новых рабочих мест, а также удастся привлечь более 16 трлн. рублей инвестиций.

Ранее мы писали, что в аграрной отрасли экономики Новосибирской области планируется развивать технологии, а также сотрудничать со странами Юго-Восточной Азии.