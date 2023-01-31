Губернатор Андрей Травников усомнился в актуальности новой стратегии развития СФО

Александр Киселев
 
Травников
Фото с сайта правительства НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посчитал новую стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) не актуальной. Об этом глава региона заявил во время прямого эфира на телеканале ОТС.

«К сожалению, стратегия принципиально не поменялась — принципиальных изменений в нее не внесено. Такое ощущение, что судьба Сибири – копать недра и переплавлять в металлы на первом этапе передела. Мне кажется, что стратегия не очень актуальная. Мы живем по своей стратегии – социально-экономического развития Новосибирской области «Сибирское лидерство»», — сказал губернатор.

Напомним, что стратегию социально-экономического развития СФО утвердили на прошлой неделе. План развития округа рассчитан до 2035 года и включает 3 этапа своего развития.

В документе, размещенном на сайте Правительства РФ, отмечается, что стратегия предполагает кластерный подход развития. Среди кластеров указаны следующие направления: «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ» и «Уголь».

Ранее мы писали, что расходная часть бюджета Новосибирской области на 2023 год выросла на 27,6 млрд рублей (до 305,28 млрд рублей), а доходная на 16 млрд рублей  (до 259,97 млрд руб.)

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