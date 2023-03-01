Глава минкульта Кузбасса покинула свой пост спустя год работы

Александр Киселев
 
Анна Юдина
Фото с сайта правительства Кемеровской области

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина покинула свой пост. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Анна Ивановна Юдина освобождена от должности министра культуры и национальной политики Кузбасса по собственному желанию»,- сказано в сообщении.

Министр находилась на этой должности с февраля прошлого года. Кого назначат на место Юдиной на данный момент не известно.

Напомним, что в конце февраля этого года заместитель председателя правительства Омской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев ушел в отставку. По словам чиновника, решение об уходе с поста он принял сам.

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