Глава минкульта Кузбасса покинула свой пост спустя год работы

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина покинула свой пост. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Анна Ивановна Юдина освобождена от должности министра культуры и национальной политики Кузбасса по собственному желанию»,- сказано в сообщении.

Министр находилась на этой должности с февраля прошлого года. Кого назначат на место Юдиной на данный момент не известно.

Напомним, что в конце февраля этого года заместитель председателя правительства Омской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев ушел в отставку. По словам чиновника, решение об уходе с поста он принял сам.