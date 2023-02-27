Правительство Омской области покидает один из министров

Заместитель председателя правительства Омской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев уходит в отставку. Об этом стало известно на оперативном совещании в администрации региона 27 февраля.

В понедельник Антон Заев работает в должности министра транспорта региона последний день, сообщает по итогам оперативного совещания пресс-служба правительства Омской области.

Как заявил Заев в своём Telegram-канале, решение об уходе с поста он принял сам.

«Сегодня принял решение о своём уходе с должности заместителя председателя правительства Омской области, министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области», — написал Антон Заев 27 февраля.

В ходе оперативного совещания губернатор Омской области Александр Бурков отметил, что благодаря работе Антона Заева на посту министра транспорта и дорожного хозяйства в регион в течение последних трёх лет поступали дополнительные федеральные средства на строительство и ремонт дорог с опережением графика.

По словам главы региона, новый министр транспорта Омской области будет представлен «в ближайшее время». Александр Бурков также подчеркнул, что в правительстве региона «продолжается обновление управленческих отраслевых команд», поскольку «новые вызовы требуют новых решений».

Антон Заев поступил на работу в правительство Омской области в июле 2018 года, возглавив региональное министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса. В конце того же года он был назначен заместителем председателя правительства региона с сохранением поста министра. С конца июня 2019 года его должность звучала как «заместитель председателя правительства Омской области, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области», а в конце апреля 2022 года он стал заместителем председателя правительства региона, министром транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, что в конце 2022 года Александр Бурков отправил в отставку Михаила Губина, занимавшего на тот момент пост министра строительства региона, и его первого заместителя Евгения Нестерова. Новым главой областного минстроя в феврале был назначен Александр Рашко.