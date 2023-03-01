В Новосибирске определяют новую дату ввода станции метро «Спортивная»

Ввод в эксплуатацию стации метро «Спортивная» в Новосибирске вновь отложен на неопределённый срок. Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе подрядчика – ООО «СпецТрансСтрой», новая дата будет определена после корректировки проектной документации.

По данным компании, сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы, монтируется оборудование и устанавливается программный комплекс, необходимый для функционирования станции.

«В настоящее время заказчик и проектировщик, МП «Метро Мир», отрабатывает внесение изменений в проектную документацию. После этого заказчиком будет определена дата ввода станции в эксплуатацию», — сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой» 1 марта.

Напомним, что станцию метро «Спортивная» ранее планировалось запустить к концу марта 2023 года. При этом в конце прошлого года власти города и региона сообщали, что из-за корректировки ПСД объект сдадут не раньше этого срока.

В конце 2022 года в компании «СпецТрансСтрой» также сообщали, что на объекте предстоит сменить программное обеспечение, так как оно стало частично недоступно из-за санкций.

В январе из-за нарушения сроков строительства станции в отношении главы департамента транспорта и дорожного-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева было заведено дело об административном нарушении. Ему вменили по ч.1 ст.15.15.4 КоАП РФ – «нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций».

Строительство «Спортивной» стартовало в 2019 году. Предполагается, что её отличительной чертой станет положение платформ, которые будут закрыты от путей, как на некоторых станциях метро в Санкт-Петербурге.