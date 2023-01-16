Из-за срыва сроков ввода станции метро «Спортивная» в Новосибирске заведено дело

Дело об административном правонарушении заведено в Новосибирской области в связи со срывом сроков завершения строительства станции метро «Спортивная». Санкции применят к начальнику профильного департамента.

Административное дело в отношении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска по ч.1 ст.15.15.4 КоАП РФ – «нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций» заведено после проверки соблюдения бюджетного законодательства со стороны муниципалитета.

Надзорные мероприятия организовали в связи с затягиванием сроков ввода станции метро «Спортивная» в эксплуатацию, сообщили в областной прокуратуре 16 января.

Главой департамента транспорта и дорожно-благоустроильного комплекса мэрии Новосибирска на данный момент является Константин Васильев. Как отметили в прокуратуре, по заведённому административному делу ему грозит штраф либо дисквалификация сроком до двух лет.

Постановление прокуратуры рассмотрят в Центральном районном суде Новосибирска.

Кроме того, за «ненадлежащий контроль за работой подчинённых» внесено представление мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

Напомним, в конце декабря стало известно, что сроки завершения строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске сдвинулись до 25 марта 2023 года. В декабре власти города и региона сообщали, что работы будут фактически завершены к концу 2022 года, однако из-за подготовки необходимой документации станция будет сдана не раньше начала 2023 года.

Ранее в зону внимания новосибирских правоохранителей также попало строительство некачественных дорог к новому ЛДС, к инфраструктуре которого также относится станция метро «Спортивная». Фигурантом соответствующего уголовного дела стал глава муниципального учреждения «Метро МиР» Александр Мысик. Сам ледовый дворец, открытие которого ожидали осенью, в эксплуатацию пока так и не введён.