В Новосибирске на ювелирной выставке разыграют украшения стоимостью 160 тысяч рублей

В выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» открылась международная выставка «Ювелирная Сибирь». В этом году она собрала на одной площадке более 85 производителей и поставщиков ювелирных изделий, а также представителей ведущих мировых торговых марок отрасли.

Ювелирный форум традиционно проходит в формате выставки-продажи и предлагает своим посетителям не только ознакомиться, но и приобрести ювелирные изделия как раз накануне праздника 8 марта. При этом, на стендах представлены не только драгоценные изделия, но и широкий ассортимент бижутерии. Впрочем, помимо коллекций массового потребления, на выставке экспонируются украшения, выполненные в стилистике национальных культур коренных народов Сибири, а также авторские работы ювелирных дизайнеров Испании, Франции, Италии и США.

Как отмечают первые гости ювелирной ярмарки, даже если вы не планируете здесь тратиться, можно просто посетить её как музей — «здесь точно есть, на что посмотреть». В этом году на ярмарке также представлены действительно выставочные штучные экспонаты — это изделия с редкими драгоценными камнями, такими как демантоид и шпинель, украшения с золотыми самородками, посуда, столовое серебро и даже оружие.

Кроме того организаторы выставки разыгрывают среди посетителей различные ценные призы, главный из которых стоит 160 тысяч рублей. Это серьги из золота с бриллиантами, цитрином и сапфиром. Выставка проходит до 26 февраля.

Ранее “Континент Сибирь” рассказал, что в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» открылся международный отраслевой форум «Сибирская строительная неделя».