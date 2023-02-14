Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Сергей Музыченко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников 14 февраля открыли XI международный форум-выставку «Сибирская строительная неделя». В этом году он проходит под общим названием «Стратегии ускорения темпов строительства». Подробнее о первом дне форума – в нашем фотобанке.

«Сибирская строительная неделя» проходит с 14 по 17 февраля 2023 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» при поддержке правительства Новосибирской области. В программе выставки – лекции и деловые сессии, форум строительных мастеров и конференция дизайнеров.

Андрей Травников поздравил всех участников с возвращением к полноценному деловому формату «после пандемийной паузы», выразил надежду, что строительный форум придаст дополнительный импульс развития всей отрасли и под жизнеутверждающий марш ударно-духового оркестра отправился знакомиться с выставочной площадкой.

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На площадях Международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» собралось более 350 ведущих компаний из России, Китая, Турции, Белоруссии и Средней Азии — это производители и поставщики строительных материалов и специального оборудования, строительные, девелоперские и проектные компании.

Участники подчеркивали тот факт, что «Сибирская строительная неделя» прирастает по количеству выставочных стендов компаний и по числу посетителей, подтверждая тем самым динамику развития отрасли, являющейся локомотивом для экономики страны.

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«В прошлом году выставка была в два раза меньше по площадям. В этом году и все площади заполнены, и залы полные на всех мероприятиях», – констатировал заместитель исполнительного директора «Российского союза строителей» Константин Кижель.

Помимо презентационного фонда выставки большое внимание участников привлекает экспертно-дискуссионный формат. В рамках круглых столов обсуждаются актуальные вопросы и сдерживающие факторы отрасли – такие, как кадровый и нормативно-законодательный.

Форум продолжит свою работу до 17 февраля 2023 года.

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