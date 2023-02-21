Сибирские губернаторы прокомментировали послание президента РФ

Главы сибирских регионов рассказали о том, какие выводы сделали из послания президента России Федеральному cобранию РФ.



Губернаторы Омской и Томской областей, а также Красноярского края одними из первых поделились своим мнением относительно послания Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

Так, губернатор Омской области Александр Бурков в своем ТГ-канале отметил, что в стране и регионах удалось сохранить экономическую стабильность. «Президент чётко сказал, что всё должно быть сбалансировано: развитие промышленности, аграрного сектора и главное — социальной сферы. Это здравоохранение, образование, культура, поддержка инфраструктурных проектов, общественный транспорт, строительство нового жилья и социальных объектов. Это всё то, что необходимо сегодня любому региону. В ближайшее время субъекты федерации, в том числе и Омская область, получат средства на дальнейшее развитие, — отметил Александр Бурков в своем ТГ-канале. — Ключевое направление — это поддержка участников СВО и членов их семей. Глава государства сказал о необходимости создания единого центра по поддержке этих категорий граждан. Эту задачу начнут реализовывать на территории Омской области в ближайшее время».

Глава Красноярского края Александр Усс посчитал, что послание президента Владимира Путина Федеральному собранию было очень вдохновляющим. «Россия отстоит свое право быть сильной и продолжит курс на дальнейшее, уверенное развитие. Цели СВО будут достигнуты – это означает и продолжение реформирования вооруженных сил, кадровые решения с опорой на тех, кто зарекомендовал себя во время СВО. И помощь тем семьям, члены которых сегодня участвуют в боевых действиях. И конечно, экономическое развитие. Россия выдержала очень серьезное санкционное давление, обеспечила не только стабильность, но и курс на реализацию национальных проектов, причем с опережением первоначального графика. Это хорошо заметно на примере и Красноярского края: положительные темпы промышленного производства, самые низкие показатели безработицы и уверенное социальное, экономическое и инвестиционное развитие», – сказал Александр Усс в своем видеообращении в ТГ-канале.

Губернатор Томской области Владимир Мазур, комментируя выступление главы государства, отметил, что оно стало посланием стране и миру. «Послание пронизано оптимизмом, основанном на реальных экономических результатах. Они достигнуты вопреки санкциям и благодаря характеру нашего народа, – добавил Владимир Мазур. – Путин знает, куда ведет страну, как мы будем жить завтра. Речь идет о развитии промышленности и предпринимательства, модернизации инфраструктуры и социальной сферы страны. Конечно, меня очень радует, что президент заявил о мощном импульсе для развития нашей Сибири. Он очень ценит сибиряков, и конечно, мы обязаны оправдать ожидания».

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» писал о том, что президент предложил создать специальный фонд помощи семьям погибших и ветеранов СВО.