В Сибирском федеральном округе доля лесовосстановления составила только 45%. Об этом сообщил замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Козлов на совещании 21 февраля.

«Есть проблема с просроченными обязательствами по компенсационному лесовосстановлению. Выполнено всего лишь 45% от общего объема обязательств. Прошу департамент по Сибирскому федеральному округу поставить на контроль выполнение работ по лесовосстановлению», – заявил Козлов.

Наибольшая доля просрочек зафиксирована в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях. Также во время совещания замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства сообщил, что в России увеличат число территорий, где допустимо не тушить лесные пожары. Для каждого региона уже определили критерии, по которым будут устанавливать зоны контроля.

«При этом учитывается наличие населенных пунктов, особо охраняемых природных территорий, наличие арендованных участков внутри государственного лесного фонда субъекта РФ. Учитывается, в том числе наличие развитой инфраструктуры, допустим, дороги, по которым есть возможность организовать доставку к месту тушения лесного пожара. Все это нашло отражение в виде критериев, поэтому зоны контроля у нас максимально сокращены», – отметил Михаил Козлов.

Из общей зоны контроля (более 400 млн га) выведут порядка 90 млн га. Власти объясняют это решение экономической нецелесообразностью подобных действий.

Ранее мы писали, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести дополнительную процессуальную проверку по факту рубки леса в Нижней Ельцовке.