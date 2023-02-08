Рубка леса в новосибирской Нижней Ельцовке заинтересовала главу СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести дополнительную процессуальную проверку по факту рубки леса в Нижней Ельцовке новосибирского Академгородка.

Как сообщает Информационный центр СКР, с жалобами на вырубку зелёных насаждений жители Нижней Ельцовки обратились в онлайн-приёмную главы ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Как отметили в следственном комитете, региональное управление СКР уже проводило процессуальную проверку по этому факту, однако по её итогам в возбуждении уголовного дела было отказано.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову провести дополнительную проверку с учётом всех оглашенных доводов обратившихся и представить доклад об установленных обстоятельствах, а также о принятом по её результатам процессуальном решении», — говорится в сообщении Информационного центра СКР.

Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат Следственного комитета России.

Накануне новосибирская прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска по фактам вырубок в Нижней Ельцовке. После этого мэр Анатолий Локоть отозвал разрешение на снос зелёных насаждений на спорной территории, выданное в управлении мэрии по благоустройству общественных пространств в конце января. Об этом стало известно в среду, 8 февраля.

Рубка деревьев в новосибирском Академгородке между микрорайонами Нижняя Ельцовка и «Щ» на территории бывшего детского лагеря «Юный медик» началась в минувшие выходные. На защиту леса встали представители местной общественности, на тот момент они так и не добились остановки работ и записали видеообращение к федеральным властям.

Собственником участка на сегодня является строительная компания «Д54 Развитие». Сама же территория относится к зоне жилой застройки смешанной этажности, однако на ней планировалось выделить землю под озеленённое пространство. Ситуацию прокомментировал и сам застройщик.