В Новосибирской области отремонтируют три километра дороги «Куйбышев-Абрамово» в Куйбышевском районе. Об этом сообщила пресс-служба территориального управления автомобильных дорог по региону. Победителем конкурса стал «Новосибирскавтодор».



Подрядчику предстоит отремонтировать 3,8 км дороги. В настоящее время на участке в 600 метров рабочие уложили выравнивающий слой асфальтобетона. По условиям контракта компании необходимо уложить выравнивающий слой, полностью обновить асфальтобетон, укрепить обочины, установить сигнальные столбики, новые дорожные знаки и нанести разметку.

Ремонт дорожного полотна проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Активные работы начнутся весной текущего года и продлятся до октября.

Согласно данным Госзакупок, стартовая цена контракта составила чуть более 65 млн рублей. Прием заявок на участие в аукционе начался 30 сентября 2022 года и завершился 10 октября этого же года. По информации, размещенной на портале, победителем конкурса стало АО «Новосибирскавтодор».

Ранее мы писали, что департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска накопил почти 300 нарушений по содержанию городских улиц. На выполнение работ ведомству потребуется порядка 5,6 млрд рублей.