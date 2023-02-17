В Новосибирске департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города накопил почти 300 нарушений по содержанию городских улиц. Судебные тяжбы длились по устранению нарушений ГОСТ 52289-2004 на улицах Кировского района длились 3 года. 17 февраля прошло очередное заседание суда по этому вопросу.



По итогу проверок на дорогах Кировского района были установлены нарушения в части нанесения разметки и установления дорожных знаков. После установленных нарушений зампрокурора района обратился с иском в суд, чтобы проезжую часть привели в порядок.

Иск был удовлетворен еще 13 февраля 2020 года, тогда департамент обязали устранить все нарушения. Тем не менее, спустя 3 года на сайте Кировского районного суда появились данные о том, что департамент транспорта запросил отсрочку по исполнению судебного решения.

В ведомстве свое решение оправдали тем, что суммарное количество нарушений составило порядка 292, из них по 153 возбуждены исполнительные производства. Однако для приведения дорог в надлежащее состояние потребуется крупная сумма, которая не стояла в бюджетном плане на 2022 год.

«Судом отказано в удовлетворении заявления департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска о предоставлении отсрочки исполнения решения суда, вступившего в законную силу 14 марта 2020 года», – говорится в сообщении Кировского районного суда. По словам представителей ведомства, департаменту необходимо порядка 5,6 млрд рублей для выполнения предписаний.

Напомним, что мэрия Новосибирска выдала новое разрешение на строительство дороги возле ледовой арены на левому берегу. Соответствующий документ был опубликован на муниципальном портале.