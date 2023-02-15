В Новосибирской области усилят контроль за строительством соцобъектов в активно застраиваемых микрорайонах

В правительстве Новосибирской области прорабатывается вопрос об усилении отвественности застройщиков за соблюдение соглашений по строительству социальной инфраструктуры в Новосибирске и других муниципалитетах. Контрольно-счетная палата Новосибирской области выявила, что в ряде случаев соглашения на строительство соцобъектов даже не были заключены.

Контрольно-счетная палата (далее — КСП) Новосибирской области дала рекомендации по реализации масштабных инвестиционных проектов и предоставлению земельных участков под строительство в регионе. Отчет рассмотрело Законодательное собрание Новосибирской области 15 февраля.

Как уточнила аудитор КСП Елена Саблина, 57% выделяемых в особом порядке земельных участков подразумеваются под инвестиционные и социальные проекты, а не под строительство жилья. Однако не все проекты удалось реализовать по разным причинам. Программа работает с 2015 года, привлекли за это время 48 крупных инвесторов, которые освоили 565 га. Часть из этих земель пошла на расселение аварийного жилья или дольщиков.

Председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Федор Николаев рассказал, что в итоговом отчете оценки эффективности говорится о разрыве отвественности инвестора на законодательном уровне, так как идет речь о земельных участках на территории Новосибирска с высокой стоимостью. Введено более 2 млн квадратных метров жилья, но не все они обеспечены социальными и культурными объектами.

«Рекомендацию нужно рассматривать более детально, чтобы будущее поколение не плевало нам в спину. Например, у нас есть микрорайон, там есть школа, но нет детского сада или поликлиники. Нужно более разумно использовать ресурс, который у нас имеется», — пояснил Николаев.

Как оказалось, инвесторы не выполняют соглашение о строительстве соцобъектов по причине того, что этих соглашений нет. Например, инвестор имеет преференции при строительстве за счет реализации социальной и социально-экономической инфраструктуры и благоустройства. Но в большом количестве случаев нет соглашений, поэтому планируется наладить заключение договоров с застройщиками. Как отметил Николаев, только в Новосибирске кадастровая стоимость земли превысила 14 млрд рублей, а поступление средств в бюджет за аренду этой земли всего около 120 млн рублей. Депутат уточнил, что платят за аренду не все.

На данный момент вопрос об усилении социальной отвественности застройщиков и инвесторов прорабатывается на уровне правительства региона. Одним из способов реализовать капитал области может стать продажа земли с целью покрытия расходов на строительство инфраструктуры.

Заместитель председателя комитета Дмитрий Франчук напомнил, что у минэка Новосибирской области есть процедура отчета инвестора об организации рабочих мест. Практику можно тиражировать с зеркальным отражением.

Федор Николаев резюмировал, что особенно будет усилен контроль за реализацией проектов, где участки получены без торгов. Усиление контрой будет на всех этапах. Для масштабных инвестпроектов — просчитывать нагрузку на все, в том числе с точки зрения ЖКХ, дорог и другого. Особенно в тех местах, где плотная застройка и дорогое жилье.

Напомним, что ранее родители учеников новосибирской школы №76 вышли на митинг. Причиной для выступления горожан стало отсутствие школ при активной застройке микрорайона. Нагрузка на школу продолжает возрастать, тогда как здания и новых образовательных учреждений не предвидится.