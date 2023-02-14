В прошлую субботу, 11 февраля, родители учеников средней школы № 76 в Октябрьском районе вышли на митинг, чтобы еще раз привлечь внимание мэрии Новосибирска к проблеме – детям активно развивающегося вокруг школы микрорайона остро нужны новые образовательные заведения. «Континент Сибирь» поговорил с родителями учеников, застройщиками, а также узнал, что думают по этому поводу в мэрии Новосибирска.

Более 20 лет жители микрорайона от улицы Большевистской, Обской и до побережья Оби ждут новую школу. За эти годы микрорайон, когда-то заселенный частным сектором, значительно разросся. Здесь возвели многоквартирные высотные жилые комплексы. Самые известные – «Расцветай на Обской» (застройщик – ГК «Расцветай»), «Марсель» (застройщик – ЗАО «Береговое»), «Маяк» (застройщик – «Мета») и «Европейский берег» (застройщик — Брусника). В них живут тысячи семей, чьи дети ходят в среднюю общеобразовательную школу (СОШ) № 76 по улице Большевистской, 32.

Еще в 1998 году, отвечая на письмо родительского комитета школы № 76, начальник управления образования мэрии Владимир Иванов сообщал, что строительство школы на 825 мест по улице Обской включено в «Программу строительства новых и реконструкцию существующих объектов образования на период 1998-2003 годы» с вводом ее в эксплуатацию в 2001 году. Однако с тех пор вдоль побережья Оби идет интенсивная застройка жилыми домами. А новой школы в микрорайоне так и не построили. Прошло более 20 лет, в старую школу теперь ходят внуки учеников, когда-то ее закончивших.

Между тем, СОШ № 76 приняла первых учеников еще в прошлом веке – в 1937 году. Во время Великой Отечественной войны в нем располагался эвакуационный госпиталь. Школа вернулась в довоенное здание в 1950-х годах.

Сегодня здание учебного заведения устарело не только физически, но и морально. Не спасает даже ремонт. В школе нет полноценных столовой и спортивного зала, гардероба, узкие коридоры. При максимально допустимой загрузке в 450 учеников в школе числится более 1,3 тысячи ребят. Дети вынуждены приходить в школу с временными интервалами, чтобы не случилось давки. Например, часть учеников приходит к первому уроку в 8 утра, часть – к 8:40. На переменах дети остаются в классах, чтобы не было столпотворения.

В 2022 году региональное управление Роспотребнадзора оштрафовало директора СОШ № 76 Надежду Равлюк за слишком большое число учеников. Ведомство постановило, что директор нарушила санитарные нормы, согласно которым на одного ученика должно приходиться 2,5 квадратных метра, и оштрафовал руководителя образовательного учреждения на 30 тысяч рублей. Суд Новосибирской области, где Надежда Равлюк хотела оспорить штраф Роспотребнадзора, оставил решение в силе. Не помогли ни родители учеников, ни мэр Новосибирска Анатолий Локоть, вставшие на защиту директора, ни прокуратура Октябрьского района, поддержавшая директора в суде.

Теперь школа не принимает новых учеников даже по прописке. По информации «Континента Сибирь», в листе ожидания уже несколько десятков детей, проживающих в микрорайоне.

Родители не сдаются – пишут в прокуратуру, в администрацию президента РФ, выходят на митинги. Переписка с мэрией Новосибирска занимает целый том. Но в ответ – только обещания.

«Предполагалось, что новую школу построят рядом, за школьной спортивной площадкой, которую возвел для нашего учебного заведения «Расцветай». Сегодня нам в мэрии отвечают, что эта земля обременена третьими лицами – на ней стоят частные дома, расселение которых требует больших затрат», – рассказала «Континенту Сибирь» председатель родительского комитета одного из классов школы № 76 Татьяна Бледных. Она также добавила, что ситуацию не спасет новая школа на Владимира Заровного, рассчитанная на 850 мест, которую, обещают сдать в этом году. Сегодня известно, что только 300 учеников школы № 76 готовы перейти в новую школу.

По словам жительницы ЖК «Марсель» Ирины Негоды, ребенок которой ходит в эту школу, в жилом комплексе более 1,8 тысяч квартир. «Когда люди приобретали квартиры в жилом комплексе, то смотрели градостроительные планы, в которых значатся будущие объекты образования на этой территории. Однако, годы идут, а школ нет. Некоторые жители продают квартиры в «Марселе» и переезжают в другие дома, поближе к современным школам, не хватает терпения возить каждый день детей по пробкам в другую школу», – рассказала Ирина Негода.

Застройщики, с которыми поговорил «Континент Сибирь» о проблеме со школами в микрорайоне, дружно заявили, что знают об этом, но возможности повлиять на ситуацию у них нет. «Дети наших сотрудников, проживающих в «Марселе» тоже ходят в школу № 76. Однако, как решить вопрос со строительством новой школы без участия мэрии Новосибирска, непонятно», – отметил представитель застройщика ЖК «Марсель». «Стоимость квадратного метра жилья не зависит от наличия образовательных учреждений по близости, – заверил «Континента Сибирь» другой застройщик. – Да, мы перечисляем в наших буклетах объекты социальной инфраструктуры в шаговой доступности от строящихся ЖК. Вся информация есть в открытых источниках. Есть планы города по строительству новых школ, на которые мы ориентируемся. Но не вина застройщиков, что эти планы остаются на бумаге».

Здесь, наверное, можно поспорить с застройщиками. Может быть, непосредственно на цену квадратного метра в ЖК наличие детских садов и школ поблизости и не влияет. Но на продажи не может не влиять. При примерно одинаковой стоимости жилья предпочтения, безусловно, будут отдаваться районам с развитой социальной инфраструктурой. Для родителей важно, в какую школу или детский сад будет ходить ребенок, в каком здании он будет проводить практически день, пока родители на работе. Пассивность застройщиков в этом вопросе снижает их возможности конкурировать на рынке жилья. Поэтому они, по логике вещей, должны быть заинтересованы в том, чтобы их жилые комплексы были более привлекательны для покупателей.

Департамент образования мэрии города Новосибирска более оптимистично смотрит на ситуацию. В ответе на запрос «Континент Сибирь» чиновники рассказали, что в марте планируют ввести в эксплуатацию здание школы по ул. Владимира Заровного, 220 («Европейский берег»). Проектная наполняемость образовательного заведения – 825 учебных мест в одну смену. Школа начнет процесс обучения с 1 сентября 2023 года.

Также, по информации департамента образования, до сентября будут внесены изменения в границы микроучастков по улице Большевистской. «Границы микроучастка МБОУ СОШ № 76 будут сокращены, что приведёт к уменьшению контингента обучающихся в образовательном учреждении и к новому 2023/2024 учебному году условия в общеобразовательном учреждении будут соответствовать санитарным нормам», – говорится в ответе.

В департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в ответ на запрос «Континента Сибирь» сообщили, что «в целях обеспечения населения, проживающего на территории жилого массива «Береговой» в Октябрьском районе, включающей, в том числе жилые комплексы «Марсель», «Маяк», «Михайловский», «Расцветай на Обской», «Европейский берег» и расположенной в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, планируют построить две школы до 2030 года по ул. Обской: в границах квартала 040.01.01.04 на 1000 мест, в границах квартала 040.01.02.01 на 1100 мест».

Впрочем, в департаменте уточнили, что «строительство объектов образования на территории города Новосибирска, ввиду их капиталоемкости, возможно только при условии выделения субсидий за счет вышестоящих бюджетов». Другими словами, строительство школ в этом микрорайоне будет зависеть от того, выделят или нет на эти цели субсидии из «вышестоящих бюджетов».

Идет ли работа по «выбиванию» субсидий, в мэрии не сообщают. В связи с этим, хочется добавить, что активная поддержка застройщиков, у которых есть влияние, авторитет, а главное ресурсы, очень бы помогла жителям их домов. Тем более, что соответствующие примеры в Новосибирске есть.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.