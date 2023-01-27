В Новосибирской области в 2023 году запланировано ввести в строй не менее 2 млн кв. метров жилья. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В 2022 году на территории области введено в эксплуатацию более 2,2 млн кв. м жилья — это хороший результат. В планах 2023 года — ввести в эксплуатацию не менее 2 млн кв. м жилья», — отметил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

По данным правительства региона, объем жилищного строительства вырос на 11,9% в сравнении с 2021 годом. Плановый показатель за 2022 год — 1,76 млн кв. метров жилья был перевыполнен еще в ноябре.

Вместе с этим за прошлый год из Единого реестра проблемных объектов исключили 73 объекта. С начала года компенсации получили 2 075 дольщиков на сумму порядка 4,8 млрд рублей. Также в эксплуатацию введены 14 долгостроев, расположенных на территории региона.

Ранее мы писали, что следственный комитет обратил внимание на проблему обманутых дольщиков ЖК «Новомарусино» в Новосибирске.