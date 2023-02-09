Почему новосибирские архитекторы считают предложенный проект реконструкции «Универсама» преступлением?

Обсуждение концепции развития территории, занятой сегодня зданием «Универсама», идет уже второй год. 8 февраля к дискуссии подключилось профессиональное сообщество архитекторов, представителей которого пригласили на президиум архитектурно-градостроительного совета мэрии города Новосибирска. Они высказали опасения, которые есть у профессионального сообщества, с точки зрения сохранения историко-архитектурного наследия. «Континент Сибирь» побывал на встрече архитекторов и узнал, на чем настаивает большинство из них.

Обсуждение концепции, которую разработали архитектурно-проектная компания «Ар.Тэго» под руководством Ольги Илюшкиной при участии главного архитектора студии «КиФ» Валерия Филиппова, выдалось довольно эмоциональным. Архитекторы не стеснялись в выражениях. В запале дискуссии досталось и «Ар.Тэго», которую назвали «малоизвестной», и «Инским холмам», которые, по мнению одного из архитекторов, якобы «снесут лет через 10 за ненадобностью» (комплекс спроектирован студией «КиФ», в 2022 году удостоен высшей архитектурной награды «Золотая капитель»), и мэрии, которая не может повлиять на планы собственника здания «Универсама» и земли под ним.

Надо отметить, что концепция реконструкции здания магазина, которую сами авторы называют пред-концепцией, за год мало изменилась. Предполагаемый комплекс на месте «Универсама» будет состоять из четырех разноуровневых зданий. Первое – фронтальное, высотой 24 м – хотят выдвинуть к красной линии на уровень исторической застройки улицы Ленина, выравнивая его с существующими по соседству «сталинками» по высоте и расстоянию до тротуара. Вторая часть комплекса – справа от фронтального здания – высотой 30 метров, еще два объема – высота 60 и 76 метров – расположатся в глубине квартала. Самый высокий будет виден с точки примыкания Октябрьской магистрали к Красному проспекту.

Фронтальное здание будет нести, в том числе, торговую, развлекательную и, не исключено, социальную функцию. Под нее отведено два первых этажа. Украшением станет аркада, формирующая праздничную входную группу.

На автомобиле заехать в комплекс можно будет со стороны Урицкого, пешком зайти с улицы Ленина. Внутри комплекса планируется создать приватный двор, у которого будет естественное ограждение из зеленых насаждений. Также будет пешеходный доступ к памятнику архитектуры на Орджоникидзе, 5.

Между новым зданием с аркадой и кинотеатром «Победа» планируется создать площадь. На ней можно будет либо возвести фонтан, либо сцену, либо выставочные пространства.

Пред-концепция вызвала острую реакцию архитектурного сообщества Новосибирска. Так, архитектор, доцент кафедры архитектуры и реконструкции городской среды Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) Анна Наволоцкая назвала градостроительным преступлением проведение реконструкции «Универсама» без конкурса проектов. «Улица Ленина – одно из самых важных общественных пространств Новосибирска. Прежде чем делать заплатку, а этот проект так сейчас выглядит, прежде чем вторгаться в ядро города, нужна концепция комплексной застройки исторического центра. Это не значит, что я хочу сохранить то, что есть. Я признаю, что территория в деградированном состоянии. Хозяин 30 лет нещадно эксплуатировал советское здание, которое имеет характер модернисткого объекта. И, может быть, даже через несколько лет нам покажется, что его надо было сохранить в первозданном виде. Оно не физически, а ментально важно для всех поколений наших жителей. Ведь мы не просто создаем новые проекты в городе, а развиваем то, что делали до нас другие архитекторы. Так создается преемственность», – отметила Анна Наволоцкая. По мнению архитектора, конкурс должен быть международным. «Почему Йошкар-Ола объявляет международный конкурс, и лучшие архитекторы всех стран решают принять в нем участие, а у нас это делает малоизвестная фирма? Территория рядом с улицей Ленина принадлежит не только собственнику. Это касается каждого жителя города, поэтому, на мой взгляд, конкурс должен проводить муниципалитет», – уверена Наволоцкая.

Эту точку зрения поддержала архитектор, директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко: «Территория «Универсама» – в самом ядре центра города. Здесь должны быть объекты уникальные с общественно-значимыми для города функциями. Проект, который нам предлагают, по существу многоквартирный жилой дом с встроено-пристроенном первым этажом. Это не уникальная функция. Это рядовая застройка. Новосибирску, например, не хватает больших крытых общественных пространств, конгресс-центров и так далее». Татьяна Иваненко процитировала главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, который в 2012 году говорил, что возводить такие объекты должен муниципалитет. Правда, Александр Ложкин, в свою очередь, напомнил, что «муниципалитет реализует свои полномочия в рамках тех земельных участков, которые находятся в собственности мэрии». «Мы не можем принимать решения в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности», – подчеркнул главный архитектор города. В ответ Татьяна Иваненко предложила городу выкупить землю у собственника. «В рыночной экономике материальный объект имеет цену, можно выкупить. Если ситуация не созрела, то нельзя просто взять и застроить ядро исторического центра», – отметила архитектор.

По словам члена Союза Архитекторов России, неоднократного дипломанта конкурса «Золотая капитель» Татьяны Тайченачевой, здание «Универсама», с архитектурной точки зрения, – пропорционально и элегантно (если убрать пристройки в виде галереи), в отличие от тех объектов, которые появились в Новосибирске за последние 15 лет. «Ткань города смята: Советская, 7, пристройка к Дому с часами, жилая застройка на месте Дворца спорта, которая сломала ансамбль. В городе очень средняя, «троечная» архитектура. Сейчас нам предлагают построить в центре те же «Инские холмы», которые через 10 лет снесут, как здание на площади Маркса, – сказала архитектор. – В городе дорогая земля, застройщикам нужно выжать все с квадратного метра. Им наплевать на традиции, наплевать на историю, на архитекторов, которые застраивали город».

Члены президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии, также выступившие на совещании, поддержали идею с объявлением конкурса проектов реконструкции. Но с определенными оговорками. Например, Валерий Филиппов, согласившись, что улица Ленина должна выглядеть в одном створе от улицы Советской до Урицкого, заметил, что «гораздо легче сделать архитектурную оболочку, чем создать правильную функциональную программу». «Чем наполнить, какие уникальные функции там будут? Никто не понимает сегодня. Многоэтажка в центре города – так вопрос не ставится. Но ответа, что будет под этой архитектурной оболочкой, сегодня нет», – высказал свое мнение архитектор. Он предложил провести конкурс в два этапа. На первом провести открытый градостроительный конкурс на создание концепции. А на втором – предложить собственнику-заказчику оплатить 3-4 проекта-финалиста первого этапа, из которых уже можно было бы выбирать победителя.

Архитектор Николай Деев выразил сожаление, что прозвучали «нападки от архитекторов на коллег только потому, что реализуют не их проект» и заверил, что поддерживает предложенное проектное решение. «Проект выполнен на «пятерку». И «Ар.Тего» – известная компания», – сказал руководитель «Персональной творческой мастерской архитектора Деева Н.Н.». Он также напомнил, как проходили другие конкурсы, и задал вопрос: «Прошел конкурс. Определен победитель. Все ли будут согласны? Не будет ли возражений? А если будут, как в этом случае быть?». А несогласные, по мнению Николая Деева, будут.

Свое мнение высказал и Александр Ложкин. Он отметил, что в части объемных планировочных решений в представленном проекте не учтены предложения жителей улицы Ленина по высотности объекта и композиции. «По объемным пространственным характеристикам точно еще надо работать и учитывать предложения», – сказал главный архитектор города. Он также поддержал идею «концептуального конкурса по развитию территории» и предложил владельцу подумать об организации конкурса. «Мы в рамках бюджетного процесса не можем выделять деньги в отношении частной земли. У застройщика такое право есть, и мы готовы оказывать всяческое содействие, обеспечить максимальное участие профессионалов, войти в состав жюри, чтобы действительно получить варианты развития территории, из которых можно было бы выбрать», – отметил Александр Ложкин.

Завершая обсуждение, вице-мэр – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев заметил, что итоги обсуждения еще не подводятся. «Пока полноценного проекта нет. Есть только предложение, которое мы обсуждаем. Сейчас продолжаются общественные слушания по изменению проекта планировки из общественной зоны в жилую. Собственник заявил изменение этажности для того, чтобы сделать полноценный проект. Он появится, как только будут внесены соответствующие изменения в зонировании. На данный момент, собственник не имеет права даже разрабатывать проект. А наша задача – обсудить концепцию. Определить полноценный функционал будущего объекта». По словам Алексея Кондратьева, все предложения, прозвучавшие на президиуме, будут обобщены. «Мы должны определиться, в каком объеме объект может встать на улице Ленина, не навредив существующей застройке и облику города в целом. Кроме того, хочу напомнить, что любой проект в обязательном порядке должен будет пройти согласование экспертного совета при нашем президиуме. Так что сейчас мы только в начале пути», – отметил вице-мэр.

Собственником ООО «АР Тэго», по данным Rusprofile, является Денис Малюженко. Он также числится владельцем ООО СЗ «Морской», ООО СЗ «Бердские Кварталы» , ООО СЗ «Ленина 10» , ООО СЗ «Новый Город». ООО «АР Тэго» также занималось проектом реновации площади Маркса. Собственником универсама на Ленина (ООО «Авангард»), по данным Rusprofile, является бизнесмен Николай Стафиевский.