Новосибирский «Универсам», расположенный на улице Ленина через дорогу от Центра культуры и отдыха «Победа» и давно ставший одним из символов центральной части города, закрылся. Уведомление о том, что магазин не работает, появилось на дверях заведения 9 апреля.

«Магазин не работает! Рестохолл работает в обычном режиме», — гласит объявление на дверях «Универсама» на ул. Ленина. Магазин, открытый более 50 лет назад (в декабре 1973 года), прекратил свою деятельность.

Напомним, в 2022 году собственник «Универсама» заявил, что хочет построить на его месте жилой комплекс из четырех многоэтажек, однако новосибирская мэрия отказала в переводе земельного участка под магазином в другую категорию. Из-за обращений неравнодушных новосибирцев к делу тогда подключился глава российского Следственного комитета, поручивший проверить планы застройки напротив центра культуры и отдыха «Победа». В октябре 2023 года появилась информация, что «Универсам» ждет реконструкция: торговые площади самого магазина сократят, а на освободившемся месте внутри появится фуд-корт. Проект заработал в декабре того же года. В апреле 2024-го стало известно, что два ресторана, запущенных на площадке «Рестоцентра на Ленина» самими собственниками «Универсама», закрываются — заведения не проработали даже полгода. Один из участников рынка говорил «Континенту Сибирь», что его ожидания по трафику от площадки «Рестоцентра на Ленина» оправдались лишь на 30%.

По данным Rusprofile, собственником ООО «Авангард» (управляет «Универсамом») является Николай Стафиевский, гендиректором — Алексей Крук. Прибыль компании за 2022 год составила 682 тыс. рублей. В настоящее время в отношении ООО «Авангард», по информации Rusprofile, рассматривается пять дел на сумму 3 020 508 рублей. Одним из истцов выступает торговый дом Шкуренко. Этот бизнесмен развивает в Сибири сеть продуктовых дискаунтеров «Низкоцен», магазины EuroSPAR, «Победа», «Дарим Вкус», а также является дистрибьютором продуктов питания, бытовой химии и алкоголя.

Ранее мы сообщали, что и. о. мэра Новосибирска раскритиковал качество уборки улиц и дворов.