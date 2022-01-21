Мэрия Новосибирска 20 января отказала АО «Универсам» в переводе территории под супермаркетом из общественно-деловой в жилую зону. Однако, по информации нашего издания, компания собирается вынести вопрос на общественные обсуждения.

В комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой документации по планировке территории, мэрии Новосибирска поступило обращение от АО «Универсам» (по данным системы СПАРК единственный акционер АО «Универсам» – Николай Стафиевский (100%), генеральный директор Владимир Шевченко) о «предложении в проект планировки территории, ограниченной улицами Вокзальная магистраль, Красный проспект, проезд Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева и Дмитрия Шамшурина, площадь Ленина» (цитата из обращения в комиссию).

Как рассказал «Континенту Сибирь» депутат горсовета Ростислав Антонов, в округ которого входит эта территория, мэрия к заявлению собственника отнеслась очень серьезно. На комиссию были приглашены представители Центрального округа Новосибирска и начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев. Городские чиновники в своих выступлениях подчеркнули, что строительство жилого дома на этом участке негативно отразится на сложившейся инфраструктуре района – увеличит нагрузку на школы, детские сады и поликлиники, которые уже переполнены, осложнит дорожную ситуацию и так далее.

«Проблема в том, что мы не знаем, что конкретно хочет там построить собственник участка, во что он хочет превратить «Универсам». Владелец на комиссию не пришел, что странно, так как обычно те, кто заинтересован в проекте, приходят и стараются презентовать проект, убедить (в необходимости перезонирования — «КС»). Единственное, что стало понятно из тех документов, которые были оглашены, собственник хочет построить жилой дом. Понятно, что здание «Универсама» нуждается в реконструкции. Но даже к реконструкции в центре Новосибирска надо подходить осторожно, учитывая все за и против. Здесь экономическая составляющая для собственника не может быть главной, так как затрагиваются интересы всего города», – прокомментировал ситуацию «Континенту Сибирь» Ростислав Антонов.

Комиссия отказала АО «Универсам» в перезонировании земельного участка. Однако, по информации помощника депутата горсовета Светланы Каверзиной Михаила Рязанцева, компания вынесет вопрос о перезонировании на общественные обсуждения. Ростислав Антонов также не исключает, что собственник «продолжит свою работу в этом направлении». Депутат надеется, что во время общественных обсуждений «удастся отстоять позицию, чтобы там не было высотной застройки».