Мэр Новосибирска отозвал разрешение на рубку леса в Нижней Ельцовке после представления прокуратуры

Прокурор Новосибирска Роман Сивак внёс представление в мэрию Новосибирска об устранении природоохранного законодательства в части содержания лесных насаждений после скандала из-за рубок на территории Нижней Ельцовки. Глава города Анатолий Локоть отозвал разрешение на снос деревьев.

Представление было внесено накануне, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 8 февраля.

«Мэр города Новосибирска Анатолий Локоть лично вмешался в ситуацию по вырубке деревьев на территории бывшего пионерского лагеря «Юный медик», в течении рабочего дня с участием прокурора города рассмотрел представление и отозвал решение на снос зелёных насаждений, ранее выданное управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска», — говорится в сообщении, которое также приводит Telegram-канал Анатолия Локтя.

Напомним, что 4 февраля в новосибирском Академгородке на участке между микрорайонами Нижняя Ельцовка и «Щ», где раньше располагался лагерь для детского отдыха «Юный медик», началась рубка зелёных насаждений. Местные активисты попытались воспрепятствовать работам, однако выяснилось, что управление мэрии города по благоустройству общественных пространств выдало разрешение на снос деревьев на этой территории. Общественники записали видеообращение к федеральным властям, в котором попросили поспособствовать остановке уничтожению леса.

Разрешение было выдано на снос, замену и обрезку 931 дерева. По данным представителей общественности, за минувшие выходные вырубили около тысячи зелёных насаждений.

Ситуацию ранее прокомментировал застройщик территории, компания «Д54».