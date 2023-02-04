Активисты пытаются остановить начавшуюся вырубку 900 деревьев в сосновом бору Нижней Ельцовки Новосибирска

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на вырубку леса в сосновом бору Нижней Ельцовки Новосибирска. В начале февраля рабочие приступили к вырубке. При этом министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин рассказал, что работы должны были быть приостановлены до окончания разбирательства прокуратуры.

На территории лесного массива между микрорайонами Нижняя Ельцовка и «Щ» (Нижняя зона Академгородка) начались работы по спилу деревьев и подготовке площадки будущей застройки соснового бора. Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в ТГ-канале рассказал, что вырубка началась 4 февраля. Местная жительница Оксана Бабенко уточнила «Континенту Сибирь», что сообщения о вырубке появились в общем чате микрорайона 3 февраля.

По словам общественников, жители вызвали полицию, но рабочие предоставили разрешение на рубку, подписанное мэрией Новосибирска. Полиция отказалась вмешиваться в работу, сославшись на разрешение.

Евгений Шестернин в ТГ-канале сообщил, что после встречи с членами инициативной группы началась прокурорская проверка.

«Провел рабочее совещание в мэрии, где мне под завернутым в дуло протоколом сказали, что рубки лесов не будет, пока работает прокуратура. Превентивная мера — найти участок для создания парка. На тот случай, если прокуратура не найдет нарушений. В чем я сомневаюсь», — высказался министр. Шестерин добавил, что вторым шагом стала отправка писем в природоохранную прокуратуру, чтобы исключить возможность вырубки леса.

Активистка Василиса Мальцева уточнила «Континенту Сибирь», что в январе 2023 года минприроды Новосибирской области проводило переговоры с мэрией Новосибирска по вопросу застройки лесного участка на «Юном Медике», по итогу которых было достигнуто соглашение об отказе собственнику участков в выдаче разрешений на рубку на период обследования участков по факту наличия красной книги и выяснения законности вывода участков из лесоустройства.

Однако 23 января Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска выдало разрешение на снос, замену, обрезку 931 дерева на территории бора. Оплата восстановительной стоимости превысила 24,5 млн рублей. Соответствующий документ опубликовал в своем ТГ-канале министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

По информации противников застройки, в настоящий момент заявка о придании сосновому бору Ельцовки статуса особо охраняемой природной территории на этапе рассмотрения у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Создание лесного парка в городских лесах стало возможно благодаря поправкам, которые внесены в закон «Об особо охраняемых природных территориях Новосибирской области» в феврале 2021 года. В соответствие с законом признание территории особо охраняемой исключит капитальное строительство.

Также Шестернин рассказал, что сегодня сотрудники министерства выехали на место, чтобы остановить работы до приезда природоохранной прокуратуры, Рослесхоза и областной прокуратуры.

Однако Василиса Мальцева сообщила «Континенту Сибирь», что сегодня не удалось остановить вырубку леса. Рабочие зачистили часть территории, которая особо охранялась, и приостановили работы до начала рабочего дня 5 февраля в воскресенье. По словам рабочих, они планируют закончить вырубку леса в течение воскресенья.