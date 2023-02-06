Застройщик «Д54» прокомментировал вырубку 930 деревьев в Нижней Ельцовке Новосибирска

Директор по маркетингу и продажам ГК «Д54» Тимур Касаев дал комментарий по поводу вырубки 930 деревьев в Новосибирске. По словам Касаева, ФБУ «Рослесзащита» — «Центр защиты леса Новосибирской области» причислило треть деревьев к аварийным.

Директор по маркетингу и продажам ГК «Д54» Тимур Касаев прокомментировал вырубку леса на территории бывшего пионерлагеря «Юный медик» в Новосибирске. По словам представителя компании, участок, на котором произошла вырубка леса, принадлежит частному собственнику. Земля отнесена к зоне многоэтажной жилой застройки, соответствующее изменением в генеральный план Новосибирска утвержден Советом депутатов города Новосибирска.

«Имеется официальное заключение филиала ФБУ «Рослесзащита» «Центр защиты леса Новосибирской области» о том, что на территории будущей застройки находились аварийные и больные деревья. Мы заранее предупредили о предстоящей вырубке все официальные надзорные органы власти и предоставили полный пакет документов о том, что имеем право начать работы», — сообщил Касаев. Его слова приводит пресс-служба компании.

В «Д54» рассказали, что сотрудники ФБУ «Рослесзащита» отнесли около 30% деревьев к аварийным или сильно ослабленным. Еще около 50% было отнесено к категории деревьев с нарушенной устойчивостью (потенциальная угроза).

Информацию о том, что участок будет полностью очищен от растительности, компания отрицает. По словам «Д54», половина территории пойдет под рекреационную зону. В мэрии сообщили, что в январе 2023 года департаментом культуры спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска совместно с министерством природных ресурсов и экологии региона проведено обследование территории с целью определения перспективных участков для создания и обустройства компенсационной рекреационной зоны. Результаты будут до 1 марта 2023 года.

Также Касаев говорит о том, что на территории леса отсутствуют краснокнижные растения.

«Значительного вклада в поддержание экологической стабильности территории не вносит, особо ценных природных комплексов и объектов на ней нет. Это дословная цитата из заключения экологов и экспертов «Центра защиты леса», — уточнили в компании.

В письме министерства природных ресурсов и экологии региона к Николаю Позднякову (собственник «Д54») от 22 августа 2022 года говорится о том, что на территории выявлены места произрастания растений, включенных в Красную книгу. Письмо находится в распоряжении «Континента Сибирь».

Также ранее депутат городского Совета Виктор Стрельников прокомментировал предложение мэрии о компенсации саженцами вырубку соснового бора в Нижней Ельцовке.

«И сегодня, вместо молчаливого стыда и проявления уважения, они предложили Ельцовке саженцы в качестве компенсации. Это издевательство. Справедливая компенсация – это пожизненный срок для всех 930 чиновников от правительства до мэрии, причастных к преступлению против достояния Сибири. По одному за каждое дерево», — рассказал Стрельников журналистам.

Напомним, что о вырубке 930 деревьев между микрорайонами Академгородка Нижняя Ельцовка и «Щ» для строительства домов стало известно 4 февраля. Активисты и местные жители записали видеообращение, адресованное федеральным властям, где просят поспособствовать решению вопроса с уничтожением леса.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Д54 Развитие» зарегистрировано в Новосибирской области в 2007 году. Учредителем компании является Николай Поздняков, директором — Михаил Ковалёв. Основной вид деятельности фирмы — «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». В числе дополнительных видов работы компании указаны «строительство жилых и нежилых зданий», «покупка и продажа собственного недвижимого имущества», а также «операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Среди объектов компании — ЖК VivaNova, Forest Life, «Балтийский», «Эдельвейс», «Дом на Российской», «Дом на Рубиновой». Как отмечал «Континенту Сибирь» вице-мэр – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев, в собственности у «Д54» в данной локации находится два участка. На одном капитальное строительство недопустимо, он относится к рекреационной зоне. На другом участке площадью порядка 3 гектаров допускается строительство жилья. По словам Кондратьева, разрешение на строительство компанией на сегодняшний день не получено.