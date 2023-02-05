Новосибирцы обратились к федеральным властям с просьбой разобраться с вырубкой деревьев в Нижней Ельцовке

В воскресенье, 5 февраля, в микрорайоне Нижняя Ельцовка новосибирского Академгородка продолжилась рубка деревьев, против которой накануне выступили местные жители. Они записали видеообращение, адресованное федеральным властям, где просят поспособствовать решению вопроса с уничтожением леса.

Как сообщили представители инициативной группы в воскресенье, они попытались перекрыть проезд прибывшим на участок рабочим. Попытки воспрепятствовать рубке завершились записью видеообращения, адресованного федеральным властям.

«Мы обращаемся к федеральным властям, чтобы они предприняли оперативные действия для обращения в природоохранную прокуратуру для приостановки разрешения на вырубку», – говорится в обращении.

Как следует из видеозаписи, предоставленной «Континенту Сибирь» активисткой Василисой Мальцевой, накануне общественники связались с «депутатами всех уровней» и чиновниками министерства природных ресурсов и экологии региона, которые, в свою очередь, обратились по вопросу вырубки к муниципальным и региональным властям, однако это результатов не дало.

Как пояснила Василиса Мальцева «Континенту Сибирь», речь идёт, в частности, о представляющих округ депутате горсовета Викторе Стрельникове и депутате регионального Заксобрания Алексее Андрееве, а также депутате Госдумы от Новосибирской области Александре Аксёненко.

«Сегодня вырубили около тысячи деревьев. Зашли даже на участок, по которому никакого разрешения выдано не было. Разрешение выдано на один участок, но рубили два. Причём это разрешение фактически неполноценно, так как поступали предупреждения Росприроднадзора о недопустимости вырубок на этом участке», — рассказала представитель общественности «Континенту Сибирь» 5 февраля.

Каким образом будут распространять записанное видеообращение, активисты пока решают. Ранее местные жители также подготовили обращение к главе региона Андрею Травникову о придании статуса территории особо охраняемой, под ним подписались 4500 жителей Нижней Ельцовки.

Общественники отметили, что областное минприроды не имеет полномочий для того, чтобы оперативно принять какие-либо меры по остановке работ. Глава ведомства Евгений Шестернин, в свою очередь, в своём Telegram-канале рекомендовал «мэру Новосибирска и его заместителю» «прекратить вырубку деревьев, изменить позицию и начать искать альтернативные варианты для сохранения леса». Соответствующее сообщение было опубликовано 4 февраля.

Напомним, что накануне стало известно о вырубке деревьев на участке между микрорайонами Академгородка Нижняя Ельцовка и «Щ» для будущей застройки территории. Недовольные происходящим местные жители вызвали позицию. Однако рабочие предъявили правоохранителям разрешение на рубку, выданное мэрией Новосибирска. Документ 23 января подписало управление по благоустройству общественных пространств. Согласно ему, на территории бора разрешается снести, заменить и обрезать 931 дерево, заплатив восстановительную стоимость на сумму 24,5 млн рублей.

По словам Василисы Мальцевой, незадолго до этого между муниципалитетом и областным минприроды было достигнуто соглашение об отказе в выдаче разрешения на рубку, пока не будет проведено обследование земли на предмет наличия краснокнижных видов и законности вывода участка из лесоустройства. Проверку проводит природоохранная прокуратура, надзорные мероприятия были инициированы на днях.

На происходящее вечером в воскресенье отреагировала мэрия Новосибирска. В муниципалитете подтвердили выдачу разрешения на санитарную рубку от 23 января, а также сообщили, что с 2014 года спорная территория относится к зоне жилой застройки смешанной этажности. Однако на ней планируется создать «компенсационную рекреационную зону».

«В январе 2023 года департаментом культуры спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска совместно с министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области проведено обследование территории «Юного медика», а также территорий в районе «Нижней Ельцовки» с целью определения перспективных участков для создания и обустройства компенсационной рекреационной зоны. Департаментом будут даны заключения по результатам обследования до 1 марта 2023 года», — говорится в сообщении Telegram-канала муниципалитета.

В мэрии отметили, что с сентября 2022 года правообладателем участка является ООО «Д54 Развитие». При этом «в целях расширения рекреационной зоны территории «Нижней Ельцовки» городские власти подготовили обращение в агентство ДОМ.РФ о передаче земельных участков, занятых лесами, в муниципальную собственность из федеральной.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Д54 Развитие» зарегистрировано в Новосибирской области в 2007 году. Учредителем компании является Николай Поздняков, директором — Михаил Ковалёв. Основной вид деятельности фирмы — «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика». В числе дополнительных видов работы компании указаны «строительство жилых и нежилых зданий», «покупка и продажа собственного недвижимого имущества», а также «операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Среди объектов компании — ЖК VivaNova, Forest Life, «Балтийский», «Эдельвейс», «Дом на Российской», «Дом на Рубиновой».