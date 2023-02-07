Суд в Новосибирске лишил нотариуса служебных полномочий

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес решение о запрете заниматься профессиональной деятельностью нотариусу Игорю Папилину. С соответствующим иском выступила нотариальная палата региона.

Как сообщили в Заельцовском районном суде, решение вынесено 7 февраля. В законную силу оно пока не вступило.

По данным суда, истец – Нотариальная палата Новосибирской области – мотивировал свои требования тем, что Папилин якобы неоднократно допускал «существенные нарушения законодательства» и привлекался к дисциплинарной ответственности. В итоге в октябре 2021 года на собрании палаты было принято решение о подаче искового заявления о лишении нотариуса его профессиональных полномочий.

В свою очередь, Игорь Папилин подал встречный иск, потребовав признать решение нотариальной палаты ничтожным, однако суд отказал в удовлетворении его заявления.

По некоторым данным, лишение Папилина профессионального статуса может иметь политические мотивы. Известно, что его имя фигурировало в уголовном деле предпринимателя Сергея Проничева, обвиняемого в мошенничестве. В конце ноября 2021 года нотариуса не пустили в СИЗО к бизнесмену, чтобы оформить доверенность на получение пенсии через третьих лиц. Следствие посчитало, что встреча Проничева с юристом «может воспрепятствовать производству по уголовному делу и невозможно без причинения существенного вреда интересам следствия и правосудия».