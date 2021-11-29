Арестованному новосибирскому бизнесмену Проничеву отказали в пенсии

К проходящему по обвинению в мошенничестве новосибирском бизнесмену Сергею Проничеву не пустили нотариуса, чтобы тот смог оформить доверенность на получение пенсии третьим лицом. Средства необходимы для покупки лекарств и продуктов питания.

По словам адвоката предпринимателя Анжелы Платоновой, находясь в СИЗО-1 с апреля текущего года, Сергей Проничев не имеет возможность получать пенсию по старости. Средства необходимы на покупку лекарств, в которых предприниматель нуждается в силу возраста, и отправку посылок с товарами первой необходимости и продуктами питания.

Адвокат уточнила, что сторона защиты обратилась к нотариусу за оформлением доверенности на право получения пенсии третьим лицом, однако, передав его в следственный орган для согласования посещения нотариуса СИЗО-1, правоохранители отказали защите в удовлетворении ходатайства.

«Следствие считает, что предоставление свидания Папилину И.В. с Проничевым С.Д. может воспрепятствовать производству по уголовному делу и невозможно без причинения существенного вреда интересам следствия и правосудия», — цитирует постановление адвокат бизнесмена.

В постановлении также уточняется, что нотариус может передать Сергею Проничеву запрещенные документы и сведения, который могут повлиять на уголовное дело.

Анжела Платонова отметила, что в рамках уголовного дела Сергея Проничева никаких гражданских исков на возмещение ущерба не заявлено, ареста на имущества — не наложено. Она сообщила «Континенту Сибирь», что, невзирая на то, что Сергея Проничева лишили пенсионного обеспечения, сторона защиты будет искать средства для того, чтобы бизнесмен смог получать лекарства.

Анжела Платонова также рассказала о результатах жалоб на перевод ее подзащитного из одиночной камеры в карцер на 14 суток. Напомним, Сергея Проничева поместили в карцер в середине сентября. По словам адвокатов бизнесмена, причиной наказания стало то, что Проничев расправил кровать ранее установленного времени. Правоохранители сообщили адвокату, что никаких нарушений не было выявлено, и процедура была проведена в рамках закона. На сегодняшний день Проничев содержится в одиночной камере.

«14 дней — максимальный срок. Из практики, такой срок дают за очень крупные нарушения правопорядка, вплоть до поножовщины, а здесь просто на 15 минут раньше расправил кровать», — уточнила адвокат.

Анжела Платонова также сообщила, что 26 ноября участников дела ознакомили с протоколом об окончании предварительного следствия. Это означает, что, начиная с сегодняшнего дня, 29 ноября, стороне защиты и обвиняемому будет предоставлено время для ознакомления с материалами дела.

Напомним, Сергея Проничева обвинили по 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Его задержали вместе с журналистом Николаем Сальниковым по подозрению в вымогательстве денег у новосибирских депутатов. Позже стало известно о наличии в деле третьего фигуранта.