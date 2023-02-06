«Кузбассразрезуголь» определил чемпионов по лыжным гонкам среди горняков

В АО «УК «Кузбассразрезуголь» стартовала XXIII Спартакиада работников угольной компании. Горняки уже определили лучших спортсменов, которые приняли участие в лыжной эстафете.

В эстафете на три километра по четыре человека приняли участие семь команд — сборные шести филиалов компании и работники ООО «Кузбассразреуголь-Взрывпром».

Второй год подряд гонка проходила на лыжной трассе санатория «Кедровый бор» (входит в структуру УК «Кузбассразрезуголь»), рассказали в пресс-службе угольного предприятия.

«Мы не только угольная, но и очень спортивная компания. Причем спорт у нас развивается на постоянной основе. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать в коллективах соревновательный дух. На Спартакиаде участники демонстрируют, что в компании работают энергичные, уверенные в себе люди. Горняк – профессия для сильных духом и телом», – цитируют в пресс-службе «Кузбассразрезугля» заместителя директора компании по персоналу и общим вопросам Юлию Борисову.

Сборная Талдинского разреза выиграла лыжную гонку, опередив горняков Кедровского разреза почти на три минуты. Команда Калтанского разреза замкнула тройку сильнейших.

Лыжная эстафета стала первой дисциплиной XXIII Спартакиады работников «Кузбассразрезугля». В этом году в программу соревнований вошли настольный теннис, шахматы, плавание, лёгкая атлетика, волейбол, мини-футбол, перетягивание каната, баскетбол и гиревой спорт. Медали в этих видах горняки разыграют в течение года.

Завершится Спартакиада накануне Дня шахтёра.