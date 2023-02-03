Губернатор Андрей Травников поставил новые задачи перед финансовым сектором Новосибирской области

Правительство Новосибирской области возьмет курс на принятие нестандартных решений в финансовом секторе и повышение доходной части бюджета, что ранее инициировали депутаты Заксобрания. Эти и другие задачи озвучил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

3 февраля на расширенном семинаре–совещании коллегии финансовых органов Новосибирской области губернатор региона Андрей Травников поблагодарил специалистов финансового сектора за работу в последние три непростых года – в том числе, при реализации национальных проектов и региональных программ. По словам главы области, 2020-2022 годы характеризовались неожиданными макроэкономическими изменениями и новыми срочными задачами, которые необходимо было решать и обеспечивать финансовыми ресурсами.

Андрей Травников наметил направления развития финансовой политики Новосибирской области. Так, регион должен продолжать укреплять свое первенство среди субъектов Сибири. Для решения этой задачи необходимо увеличение расходов.

«Поручаю министерству финансов держать на постоянном контроле обоснованность инфляционного роста наших расходов – в первую очередь, в части компенсации выпадающих доходов различных организаций», — сообщил глава Новосибирской области. Его слова приводит пресс-служба правительства региона.

Губернатор уточнил, что нужно уделить внимание и анализу роста расходов и своевременности принятия управленческих решений, а также находить способы снижения расходов и распространения финансового инструментария на все субъекты бюджетного процесса.

«Нужно способствовать принятию смелых, нестандартных решений и тому, чтобы они согласовывались и реализовывались быстро, не откладывались на полгода-год, до тех пор, пока о них не узнает губернатор и не подключится. Также задача – заниматься укреплением доходной базы. Депутатский корпус выразил заинтересованность в этом направлении – рассмотрении инициатив увеличения доходов в областной бюджет. Во главе всего должна стоять бюджетная эффективность: если мы вкладываем какие-то деньги, надо понимать, когда и в каком объёме эти деньги вернутся в бюджет. Хороший пример – наша поддержка авиационной отрасли. Мы укрепили наше авиационное производство и обеспечили своё конкурентное преимущество в сфере развития маршрутной авиасети», – отметил Андрей Травников.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко подчеркнул, что в 2023 году задачи защиты наиболее чувствительных к инфляционному воздействию расходов бюджета сохранят свою актуальность. Только в 2022 году расходная часть областного бюджета за счёт собственных ресурсов была увеличена на 34,8 млрд рублей. Половина этого увеличения была направлена именно на преодоление постинфляционных последствий.

Напомним, что ранее депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков выступил с заявление об отмене прямых выборов главы Новосибирска. По мнению Полякова, «эффективность городской власти измеряется способностью извлекать ресурсы».