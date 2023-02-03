«Эффективность городской власти измеряется способностью привлекать ресурсы»: Илья Поляков высказался об отмене прямых выборов мэра в Новосибирске и Кольцово

Юлия Моисеева
 
Илья Поляков
Илья Поляков. Фото Михаила Перикова

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков, выступивший соавтором законопроекта об отмене прямых выборов в Новосибирске и наукограде Кольцово, объяснил, почему, на его взгляд, назрела необходимость изменения системы голосования за глав муниципалитетов.

Как написал парламентарий в своём Telegram-канале 3 февраля, многие проблемы в регионе, с которыми приходится сталкиваться депутатам, в том числе областным, упираются в ограниченность ресурсов муниципалитета.

В то же время, по мнению Ильи Полякова, модель выборов мэра путём прямого голосования не даёт муниципалитету преимуществ «в финансовом смысле».

«Система работает так, что эффективность городской власти измеряется способностью — или неспособностью — привлекать ресурсы из регионального, из федерального бюджетов. Считаю, что депутаты областного и городского уровней справляются с функциями представления интересов избирателей и контроля за исполнительной властью. А кандидаты в мэры должны держать экзамен перед специалистами, доказывая свою профессиональную компетентность. Поэтому я поддерживаю инициативу коллег-депутатов насчет поправок в областной закон, изменяющих систему выборов мэров Новосибирска и Кольцово», — написал Илья Поляков.

Депутат допустил, что прямое голосование за главу муниципалитета может вновь стать актуальным для Новосибирска и наукограда при иных условиях. Однако, по его словам, в данный момент именно конкурсная система соответствует «задачам, возможностям и ответственности муниципальной исполнительной власти».

Напомним, что накануне группа депутатов внесла в Законодательное собрание Новосибирской области законопроект, подразумевающий отмену выборов мэра путём прямого голосования в Новосибирске и рабочем посёлке Кольцово. С соответствующей инициативой в областной парламент обратилась Общественная палата региона.

Отметим, что действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть отказался комментировать происходящее, сославшись на необходимость решать более актуальные вопросы, которые, по его словам, стоят перед муниципалитетом.

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