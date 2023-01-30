В Новосибирской области со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей увеличится максимальный размер кредита на газификацию при предоставлении субсидии из областного бюджета на компенсацию 3/4 фактически уплаченных процентов по кредитам на газификацию. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Ранее, в декабре 2022 года, внесены изменения в закон Новосибирской области № 214-ОЗ об увеличении компенсации льготным категориям граждан фактически понесенных затрат на газификацию домовладений до 100 000 рублей», — также отметили в пресс-службе.

К 2024 году власти планируют провести газораспределительные сети к границам 60 тысяч домов. Кредитование будет рассчитано на проведение работ по монтажу внутридомового газового оборудования.

Напомним, что по результатам прошлого года в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства было подключено более 3 тысяч новых абонентов.